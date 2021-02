NICE, FRANCE – Des «groupes de type mafieux» sont probablement à l’origine d’une série d’attaques récentes contre des ransomwares visant les hôpitaux français, a déclaré aujourd’hui le ministre des Affaires numériques du pays, Cédric O.

Interrogé sur France 2 sur les récentes attaques qui ont paralysé les systèmes informatiques de certains hôpitaux, O a déclaré que ceux qui étaient derrière eux «n’étaient pas, selon toute vraisemblance, des puissances étrangères, mais des groupes mafieux, souvent mais pas exclusivement des pays d’Europe de l’Est, à la recherche d’argent. «

L’hôpital de Dax, dans le sud-ouest de la France, a été touché par une attaque de ransomware le 9 février, qui a chiffré ses données et contraint le personnel à recourir à l’utilisation d’un stylo et de papier. Le 15 février, une attaque similaire a frappé un hôpital de Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Les attaques ont utilisé le ransomware Ryuk, conçu pour verrouiller les systèmes informatiques, les pirates exigeant une rançon en échange de leur déverrouillage.

Le président français Emmanuel Macron s’est engagé la semaine dernière à renforcer le soutien à l’industrie de la cybersécurité en réponse aux attaques.

Dans son entretien, O a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune indication que des données aient été volées pendant les attaques, mais que «des choses très concrètes et graves se sont produites». Les services d’urgence des hôpitaux ont été contraints de cesser d’accepter de nouveaux patients et leurs services d’imagerie médicale et leurs réseaux téléphoniques ont été interrompus.

Le ministre du numérique a également commenté un autre incident de cybersécurité lié aux soins de santé: la fuite de données sur les patients d’une chaîne de laboratoires biomédicaux, affectant 500 000 patients. La société et l’autorité française de protection des données ont été en contact, mais la société ne semble pas avoir notifié les patients, a déclaré O.

