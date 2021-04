Un essai de vaccin combiné au Royaume-Uni ajoute Moderna et Novavax au mélange

Un essai britannique qui teste si un autre rappel de COVID-19 offre une meilleure protection qu’un autre avec la même marque ajoutera deux vaccins supplémentaires au mélange, ont annoncé aujourd’hui les chercheurs.

L’essai Com-Cov a testé si l’administration du vaccin Oxford / AstraZeneca après le vaccin BioNTech / Pfizer, et vice versa, produit des réponses immunitaires plus larges que chaque injection seule.

L’essai s’étend maintenant pour ajouter les vaccins de Moderna et Novavax au mélange. Toute personne de 50 ans et plus qui a reçu sa première dose des jabs BioNTech / Pfizer ou Oxford / AstraZeneca peut s’inscrire, a déclaré le chercheur en chef Matthew Snape de l’Université d’Oxford.

Les enquêteurs veulent examiner les réponses du mélange de différentes technologies vaccinales, a-t-il ajouté. Les jabs BioNTech / Pfizer et Moderna utilisent de l’ARNm; AstraZeneca utilise la technologie des vecteurs viraux, tout comme le vaccin J&J. Novavax est un vaccin à base de protéines.

Novavax est le seul vaccin de l’essai qui n’a pas été approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, mais les données d’essai ont montré «des résultats très encourageants», et l’agence est en train de l’examiner, a noté Snape.

Le vaccin de Johnson & Johnson n’est pas envisagé car il s’agit d’un régime à dose unique, a-t-il ajouté.

Les résultats de la première étape de l’essai sont attendus en mai et les résultats de la seconde sont attendus en juillet. Le recrutement pour Com-Cov2 commence le 19 avril.

L’Allemagne et la France ont déjà commencé à offrir aux jeunes adultes ayant reçu le vaccin Oxford / AstraZeneca un autre rappel d’ARNm, après qu’il ait été lié à de très rares caillots sanguins. En revanche, le Royaume-Uni n’a recommandé un rappel différent qu’à ceux qui ont subi des effets secondaires liés à la coagulation après la première dose.

Pendant ce temps, la France a recommandé une étude dans le monde réel de l’innocuité et de l’efficacité du mélange de jabs.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. Qu’il s’agisse de prix des médicaments, d’EMA, de vaccins, de produits pharmaceutiques et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique de santé. E-mail [email protected] pour un essai gratuit.