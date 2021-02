Tous vaxxés sans endroit où aller, les Londoniens commencent à se détendre

Penchée en arrière dans une chaise à dossier droit étroitement rembourrée, entourée de mètres de parquet vide, je contemplais le haut plafond voûté de verre de la Royal Horticultural Society lorsque j’entendis une voix étouffée à côté de moi.

«Je ne peux pas. Je le ferai mais je ne peux pas maintenant. S’il te plaît, prends ma place », dit la femme.

Elle a pris la mienne et quelques instants plus tard, je remontais ma manche et disais à une femme en gommage que je n’avais aucune allergie ni aucun autre obstacle alors qu’elle remplissait une seringue à partir d’un petit flacon en verre.

«Vous recevrez le vaccin Pfizer aujourd’hui», dit-elle, comme si c’était le menu en vol de British Airways.

Pendant des semaines, j’écoutais des reportages sur divers hôpitaux de Londres où, si vous vous présentiez en fin d’après-midi, ils vous donneraient l’un des vaccins restants à cause d’une absence de présentation plus tôt dans la journée. Quelqu’un que quelqu’un connaissait avait entendu parler de quelqu’un d’autre marchant dans une rue de Soho vers 17 heures lorsqu’une infirmière est sortie d’un cabinet médical pour demander si quelqu’un voulait un coup.

Il y avait deux bons plans, l’un sur un hôpital du sud de Londres où quelqu’un que je connaissais presque avait été vacciné un après-midi, sans poser de questions. Puis un ami dont le partenaire est un médecin généraliste qui est exposé à des patients toute la journée m’a dit qu’il avait été dans un hôpital du nord de Londres où ils lui ont dit qu’il n’en restait plus ce jour-là mais s’il venait vers 16h30 lundi, il était sûr de le faire. une.

J’ai commencé à réfléchir à un plan et une amie de la moitié de mon âge a dit qu’elle viendrait quand je lui ai dit que j’avais entendu dire qu’ils ne posaient aucune question sur l’âge ou l’infirmité.

«Je pense que je me sentirais plus à l’aise avec vous si cela ne vous dérange pas de le dire», dit-elle.

Mais à midi le lendemain, un SMS m’a dit d’appeler mon médecin généraliste et j’ai eu un rendez-vous pour cet après-midi. J’étais insupportable par la suite, chantant à tous mes amis à propos de ma bonne fortune et faisant des bruits condescendants sur le fait qu’ils n’auraient sûrement pas longtemps à attendre leur tour.

Soudainement, ils exploraient tous l’option des restes de fin d’après-midi, mais aucun n’a eu de succès et le partenaire du médecin généraliste a reçu ce qu’il a appelé «la radiographie une fois» par un infirmier qui semblait avoir quitté le plateau de Mean Girls.

«Il n’en reste plus et de toute façon, nous avons tous des partenaires», a-t-il déclaré.

Plier les règles

Quelques jours plus tard, cet ami a été appelé de la même manière que moi et depuis, de plus en plus de membres de notre entourage ont été vaccinés. Nous avons tous convenu que c’était une sensation agréable et qu’il était bon d’être protégé, mais avec le verrouillage toujours en place, nous sommes tous vaxxés sans endroit où aller.

Puis quelqu’un que je connais a reçu ce message WhatsApp: «Hé tigre! Samedi prochain, c’est mon anniversaire. J’ai un petit rassemblement MAIS seulement environ 7 d’entre nous tous l’ont eu récemment OU ont été vaxxed pendant un mois. J’adorerais te voir si tu sens que tu l’aimerais xxxxxxx »

Partout à Londres, les gens font des calculs similaires car ils justifient de se plier ou d’enfreindre les règles, ajoutant au mélange que des tests instantanés d’écoulement latéral sont disponibles gratuitement dans chaque arrondissement.

« Vous avez eu le jab, j’ai eu le virus, il va passer un test et elle ne voit jamais personne de toute façon », a déclaré un ami la semaine dernière, proposant une boisson « socialement éloignée ».

De telles excuses torturées pour enfreindre les règles devraient devenir de plus en plus courantes à mesure que l’Angleterre franchira lentement les différentes étapes de la fermeture du verrouillage dans les mois à venir. Rien ne changera grand-chose jusqu’au 12 avril, lorsque nous pourrons nous faire couper les cheveux et dîner en plein air dans un restaurant, et ce sera à la mi-juin avant que tout ne s’ouvre.

Dans l’intervalle, le déploiement du vaccin avance, le nombre de cas diminue et la baisse des décès et des hospitalisations devrait s’accélérer au cours des prochaines semaines. Jeudi, les médecins-chefs britanniques ont réduit le niveau de menace de coronavirus de cinq à quatre, car la probabilité que le National Health Service (NHS) soit submergé a reculé.

Au fur et à mesure que le virus s’atténue et qu’une plus grande partie de la population est vaccinée, les signes sont que les gens avancent déjà d’un pas ou deux par rapport aux règles. L’autre jour, une voisine à la fin des années 80, j’ai toujours craint que le virus puisse tuer, m’a dit à quel point elle se sentait pleine d’énergie et d’optimisme maintenant qu’elle était vaccinée. Je lui ai dit quelle joie c’était de la voir si bien et quand nous nous sommes séparés, elle s’est retournée.

«Pourquoi ne viens-tu pas boire un verre la semaine prochaine?» elle a dit.