Variante sud-africaine du coronavirus: ce que nous savons jusqu’à présent

Des pays d’Europe ont interdit les voyages depuis l’Afrique du Sud alors que les craintes grandissent quant à l’efficacité des vaccins actuels contre une nouvelle variante de coronavirus identifiée pour la première fois dans le pays.

La variante a rapidement remplacé d’autres souches en Afrique du Sud, avec des recherches initiales le liant à des charges virales plus élevées et éventuellement à une transmissibilité accrue. L’augmentation des cas en Afrique du Sud a poussé le pays au bord d’un autre verrouillage complet à l’échelle nationale alors que les hôpitaux luttent pour faire face.

On ignore encore beaucoup de choses sur la nouvelle variante, mais des chercheurs en Afrique du Sud et ailleurs étudient rapidement tout, depuis si elle entraîne un COVID-19 plus sévère ou s’il réduira l’efficacité d’un vaccin.

Est-ce plus dangereux que les autres variantes?

Les changements dans la constitution génétique du virus ne sont pas nouveaux. Il existe de nombreuses autres variantes du COVID-19 – certaines plus infectieuses, d’autres plus mortelles. Par exemple, la variante britannique nouvellement identifiée est considérée comme significativement plus infectieuse mais pas plus mortelle.

Le premier article (non encore publié) documentant la variante sud-africaine a constaté qu’elle se propageait rapidement et, en quelques semaines, était la variante dominante dans plusieurs régions du pays. Les chercheurs suggèrent que la variante pourrait être associée à une transmissibilité accrue.

L’éminent épidémiologiste sud-africain des maladies infectieuses Salim Abdool Karim, coprésident du comité consultatif du pays sur le COVID-19, a écrit dans un briefing du 18 décembre que la charge virale plus élevée dans les écouvillons de la nouvelle variante peut se traduire par une transmissibilité plus élevée – et que cela variante transmet plus rapidement. Cela pourrait signifier que la deuxième vague de l’Afrique du Sud est plus importante que la première, a-t-il noté.

Ce que l’on ne sait pas encore, c’est si la variante entraîne une maladie plus grave. En fait, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 31 décembre qu’il n’y avait «aucune preuve claire que la nouvelle variante soit associée à une maladie plus grave ou à de pires résultats. Cependant, comme le note l’OMS, plus de cas pourraient signifier plus d’hospitalisations et finalement plus de décès.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi qu’il était «incroyablement préoccupé» par la variante sud-africaine, affirmant à la BBC que c’était un «problème très, très important».

Lors de l’annonce de l’interdiction de voyager du Royaume-Uni en Afrique du Sud le 23 décembre, Hancock a affirmé que la souche était «encore plus transmissible et semblait avoir muté plus loin que la nouvelle variante découverte ici». John Bell, professeur de médecine Regius à l’Université d’Oxford, a déclaré Radio Times le 3 janvier, il est plus inquiet «de loin» pour la variante sud-africaine par rapport à la variante britannique.

Jusqu’où s’est-il déjà répandu?

La variante sud-africaine a été détectée pour la première fois dans la région de la baie de Nelson Mandela en Afrique du Sud en octobre, des recherches indiquant qu’elle aurait pu être en circulation dès la fin août. La variante s’est ensuite répandue dans tout le pays, y compris au Cap, une destination touristique populaire. L’interdiction de voyager en Afrique du Sud a été levée le 1er octobre pour les vacanciers en possession d’un test COVID-19 négatif, ce qui signifie que les gens auraient pu apporter la nouvelle variante dans d’autres pays depuis lors.

Selon les rapports, la variante a été détectée au Royaume-Uni, en Finlande, en Suisse, au Japon et en Australie.

Les vaccins fonctionneront-ils sur les nouvelles variantes?

La question principale est maintenant de savoir si les mutations des nouvelles variantes peuvent rendre un vaccin inefficace. Alors que les variantes britanniques et sud-africaines ont des mutations sur le tout important domaine de liaison au récepteur – ce qui permet au virus de pénétrer dans les cellules humaines – Oxford’s Bell est particulièrement préoccupé par la mutation du variant sud-africain dans cette partie du virus. .

Bell a déclaré que lui et son équipe d’Oxford étudiaient cette question en ce moment, mais son «instinct» est que les vaccins seront toujours efficaces contre la souche britannique. Cependant, a-t-il averti, il y a un «grand point d’interrogation» sur la question de savoir si on peut en dire autant de la situation sud-africaine.

Des travaux sont également actuellement entrepris par plusieurs instituts de recherche en Afrique du Sud ainsi que par le laboratoire britannique de Porton Down pour déterminer si les vaccins existants seront efficaces.

Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint de l’Angleterre, a déclaré en réponse à une question de POLITICO le 30 décembre que ce travail peut prendre de 12 à 14 jours et qu’il faudra peut-être quelques semaines avant que les scientifiques puissent donner «un solide bœuf». si les vaccins seront efficaces sur les nouvelles variantes.

Cependant, Van-Tam a déclaré qu’il y avait lieu d’être optimiste, expliquant que des travaux étaient en cours par des scientifiques du monde entier « qui examinent toute une gamme de souches variantes et ils montrent, dans l’ensemble, que la neutralisation est assez réactif. »

«En d’autres termes, les vaccins couvriront une assez large gamme de variantes», a-t-il déclaré.

Van-Tam a ajouté que parce que les vaccins produisent de nombreux types différents d’anticorps, les variants devraient avoir «des mutations très, très substantielles» pour «surpasser complètement ces vaccins».

Pendant ce temps, BioNTech a déclaré que son vaccin développé avec Pfizer était «relativement susceptible» de fonctionner sur la variante britannique.

Les interdictions de voyager sont-elles efficaces?

Le moyen le plus efficace de réduire la propagation des nouvelles variantes est de limiter les interactions des personnes, ce qui inclut les restrictions de voyage, selon un article conjoint du 23 décembre des groupes scientifiques indépendants britanniques sur la transmission.

L’OMS, qui s’est montrée prudente dans son appel à l’interdiction pure et simple de voyager, a publié des orientations provisoires recommandant une approche basée sur les risques des interdictions de voyager, en examinant, entre autres, la transmission locale, la capacité des services de santé et le niveau de transmissibilité de variantes spécifiques.

Il conseille également que les personnes résidant dans des zones soumises à des restrictions de mouvement à l’échelle de la communauté ne devraient voyager qu’à des fins essentielles.

Commentant la propagation de la variante sud-africaine au Royaume-Uni, Lawrence Young, professeur d’oncologie moléculaire à l’Université de Warwick, a déclaré que le Royaume-Uni devait faire « tout son possible » pour l’arrêter. « Les mesures de quarantaine et la restriction des voyages depuis et vers l’Afrique du Sud sont impératives », a-t-il déclaré.

Mais avec la nouvelle variante déjà présente dans plusieurs pays, on ne sait pas si les interdictions de voyager suffiront à empêcher sa propagation. Des interdictions similaires de voyager depuis le Royaume-Uni ont été annoncées à la suite de l’annonce de la découverte d’une nouvelle variante plus transmissible, mais à ce jour, des dizaines de pays ont signalé la présence de la variante britannique dans leur pays.

Y aura-t-il d’autres mutations?

Il est probable que les variantes britanniques et sud-africaines ne seront pas les dernières du genre, les experts suggérant que nous nous préparions à encore plus de variantes mutantes. En fait, il pourrait y avoir d’autres variantes plus transmissibles qui ne sont pas trouvées car elles ne sont pas séquencées.

Ravindra Gupta, professeur de microbiologie clinique à l’Université de Cambridge, a déclaré que «ce n’est pas un hasard si les deux endroits avec ces variantes intéressantes sont les deux endroits avec la plus grande couverture de séquençage».

«C’est une vraie leçon pour le reste du monde», a-t-il prévenu.

Reportage supplémentaire de Charlie Cooper et Jillian Deutsch.

