Il sera conseillé aux écoles secondaires et aux enseignants de ne pas utiliser les résultats d’examens «fictifs» pour estimer les notes calculées par les élèves selon les nouvelles directives officielles.

La Commission nationale des examens a finalisé un document d’orientation de 27 pages qui est envoyé aux écoles pour les aider à se préparer aux examens, aux oraux et à d’autres éléments.

Il stipule que le temps de classe disponible devrait se concentrer sur la maximisation des opportunités d’enseignement et d’apprentissage avec les élèves plutôt que de se préparer à des questions simulées.

Les directives indiquent également que d’autres choix doivent être pris en compte dans les examens écrits de cet été au-delà de ce qui a déjà été signalé.

«Ces ajustements supplémentaires viseront à réduire la charge sur les étudiants, laissant intacte la structure générale générale des épreuves écrites», indique le guide.

«Dans la majorité des cas, ces ajustements impliqueront de réduire le nombre de questions auxquelles les élèves devront répondre.»

Il indique que la durée des examens restera la même que celle indiquée dans le calendrier publié, ce qui donnera aux étudiants du temps supplémentaire pour lire le document et répondre au nombre de questions requis.

De plus amples informations, sujet par sujet, concernant ces ajustements seront publiées par la Commission d’examen d’État le mois prochain.

Toute forme «d’influence, d’incitation (y compris des cadeaux), de pression ou de coercition» de la part d’un parent ou d’un élève en relation avec les notes d’un élève est interdite, indique le guide.

«Un tel contact serait inapproprié, car il pourrait objectivement être considéré comme une tentative d’interférer avec l’équité, l’égalité de traitement et l’objectivité exigées des enseignants et des écoles dans l’attribution des notes estimées à l’élève concerné et aux élèves du l’école dans son ensemble », déclare le guide.

Toute tentative d’influencer indûment le processus de notation peut conduire à une rétention des résultats ou à des «conséquences plus graves».

Il indique que cet aspect est à l’étude plus avant et que des informations détaillées sur les conséquences d’un tel comportement seront publiées dès que possible.

En conséquence, la tenue de réunions formelles parents-enseignants de sixième année n’est pas conseillée.

Une réunion individuelle parents-enseignants peut être demandée et organisée dans des «circonstances exceptionnelles seulement».

Les orientations confirment également qu’il ne sera pas possible d’organiser des tests de compétences pratiques – appelés travaux pratiques de jour – dans les études de construction ou l’ingénierie ou l’évaluation des performances en EP pour des raisons de santé publique.

Dans ces matières, la proportion de notes normalement attribuées à ces composantes sera réaffectée à la composante du projet.

Dans le cas de la musique, la planification est en cours pour réviser les dispositions relatives à la conduite de la composante pratique de l’examen qui, on l’espère, pourra avoir lieu pendant la période de Pâques.

Des examens oraux en irlandais et en langues étrangères modernes auront lieu dans les écoles du 26 mars au 15 avril.

Ils peuvent être conduits sous conditions d’examen par un enseignant qualifié dans la matière concernée, désigné par la direction de l’école.

Il dit que l’enseignant peut être un membre du personnel dûment qualifié de l’école, une école voisine ou un autre enseignant dûment qualifié engagé par l’école.

Les enseignants qui s’acquittent de cette tâche seront rémunérés par la Commission nationale des examens selon des modalités.

Le guide confirme également qu’un portail en ligne ouvrira le 8 mars, à travers lequel les étudiants pourront indiquer s’ils souhaitent opter pour des notes accréditées dans une matière, ou un examen, ou les deux.

La ministre de l’Éducation, Norma Foley, a, quant à elle, confirmé qu’il n’y aura pas de session alternative ou ultérieure des examens de fin de certificat 2021 pour les étudiants affectés par Covid-19.

Ces derniers temps, il y a eu une deuxième session d’examens pour les étudiants endeuillés et la possibilité d’étendre cela aux étudiants qui sont forcés de s’isoler pour des raisons de santé publique a été envisagée.

Cependant, en réponse à une question parlementaire du Sinn Féin TD Donnchadh Ó Laoghaire, Mme Foley a déclaré que les étudiants qui ne peuvent pas assister à leurs examens en juin pourront bénéficier de notes accréditées.

Ces notes – similaires aux notes calculées l’année dernière – seront basées sur une combinaison d’estimations des enseignants et d’un processus de normalisation.

M. Ó Laoghaire a déclaré que cette décision était «extrêmement injuste» pour les étudiants qui risquent de rater des examens sans que ce soit leur faute.

« Cette année, en particulier, les étudiants qui passent des examens auront fait un énorme effort pour faire leurs oraux, leurs travaux pratiques et étudier pour les examens, bien qu’ils aient la possibilité de simplement prendre des notes accréditées », a-t-il déclaré.

«Cette décision punira les étudiants pour avoir suivi les conseils de santé publique. Le ministre doit repenser à donner une seconde chance à ces étudiants.