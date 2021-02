Les actions de hauts ministres «sapent le système de gouvernement en Écosse», a déclaré vendredi l’ancien Premier ministre écossais Alex Salmond.

Abordant une enquête parlementaire sur le traitement des plaintes de harcèlement sexuel contre lui, Salmond a accusé le gouvernement écossais de conspirer pour «ternir» sa réputation et de faire une tentative «calculée et délibérée» de supprimer des preuves. Il a été innocenté de 13 chefs d’agression sexuelle dans une affaire judiciaire l’année dernière.

Ces lacunes ont remis en question l’aptitude du gouvernement écossais – dirigé par son successeur et ancien ami Nicola Sturgeon – à conduire l’Écosse vers l’indépendance, a suggéré le joueur de 66 ans.

Faisant un clin d’œil aux enjeux constitutionnels impliqués dans l’affaire, il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec ceux qui ont suggéré que l’Écosse risquait de ressembler à un «État en faillite».

«L’Écosse n’a pas échoué. Son leadership a échoué », a-t-il déclaré, dans un coup franc à son successeur, Nicola Sturgeon.

«Notre mouvement vers l’indépendance… doit être accompagné par des institutions dont le leadership est fort et robuste et capable de protéger chaque citoyen de l’autorité arbitraire», a déclaré Salmond aux législateurs du comité Holyrood.

Le gouvernement a admis avoir agi illégalement dans la manière dont il a traité les allégations contre Salmond, « mais personne à blâmer », a-t-il dit, soulignant qu’il n’y avait eu aucune démission en conséquence. « [It is] une chose énorme et odieuse qui s’est produite. Ce n’est pas une mince affaire et certaines conséquences devraient suivre. »

L’intervention explosive plonge le mouvement indépendantiste écossais dans le désarroi, intensifiant une guerre civile entre Salmond et Sturgeon qui a déchiré le Parti national écossais (SNP) au milieu.

S’exprimant lors de son procès en mars 2019, Salmond a décrit les accusations comme des «fabrications délibérées à des fins politiques» et a fait allusion à une tentative d’assassinat de personnage de la part de hauts responsables du SNP. Il a poursuivi avec succès un examen judiciaire de l’enquête gouvernementale, les contribuables devant payer la facture de 500 000 £.

Le différend s’est intensifié de façon sensationnelle le mois dernier lorsque Salmond a accusé Sturgeon d’avoir induit le Parlement en erreur sur l’affaire – une accusation à laquelle il a fait allusion lors de l’audience de vendredi.

«Les ministres disent la vérité au Parlement, c’est important», a déclaré l’ancien dirigeant. «Le jour où de telles choses n’auraient plus d’importance serait sombre et dangereux pour l’Écosse.»

S’il était prouvé qu’il avait menti, Sturgeon, ayant enfreint le code ministériel, devrait démissionner – un coup inimaginable pour le mouvement indépendantiste écossais.

Sturgeon, qui comparaîtra devant le comité la semaine prochaine, nie les affirmations de son prédécesseur.