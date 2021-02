L’UE s’apprête à sanctionner quatre responsables russes dans l’affaire Navalny

Les pays de l’UE sont parvenus à un accord préliminaire pour sanctionner quatre responsables du gouvernement russe pour l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny, selon quatre diplomates.

L’accord a été conclu vendredi dans un groupe de travail technique du Conseil de l’UE, appelé Relex, qui traite de la complexité juridique des sanctions.

Les mesures ne sont pas encore définitives. Les sanctions – consistant en des interdictions de voyager et des gels d’avoirs – seront sur la table lundi lors d’une réunion des ambassadeurs de l’UE et probablement officialisées par écrit mardi. Les sanctions doivent être approuvées à l’unanimité et peuvent être contestées devant les tribunaux.

Les ministres de l’UE ont donné le feu vert lundi dernier pour frapper la Russie avec de nouvelles sanctions pour l’arrestation et l’emprisonnement de Navalny, qui a été largement décrié comme étant politiquement motivé. Ils font suite aux sanctions que l’UE a imposées à la Russie l’année dernière après que Navalny a été empoisonné par un agent neurotoxique de qualité militaire et a dû être traité en Allemagne. Les nations navales et occidentales ont accusé les agents russes de l’empoisonnement, ce que le Kremlin a nié à plusieurs reprises.

Les nouvelles sanctions de l’UE seront la première fois qu’elle utilisera la soi-disant loi Magnitsky de l’UE – un mécanisme convenu en décembre dernier qui offre davantage de moyens de punir les personnes impliquées dans des violations des droits de l’homme.

Les sanctions viseront le procureur général de la Russie, Igor Krasnov, et le chef de son service fédéral des prisons, Alexander Kalachnikov, selon deux des diplomates.

Selon un troisième diplomate, la liste comprend également Alexander Bastrykin, dont le comité d’enquête s’occupe des enquêtes sur les crimes majeurs et est considéré comme très proche du président russe Vladimir Poutine. Bastrykin fait déjà l’objet de sanctions au Royaume-Uni et a été mis sur liste noire par les États-Unis pour la mort de Sergei Magnitsky, un conseiller fiscal russe arrêté en 2008 après avoir allégué que des responsables russes étaient impliqués dans une fraude fiscale à grande échelle. Magnitsky est décédé plus tard dans une prison de Moscou après s’être plaint de mauvais traitements.

Plusieurs lois à travers le monde habilitant les gouvernements à sanctionner les personnes étrangères pour des violations des droits de l’homme de manière plus flexible ont été nommées d’après Magnitsky après sa mort, y compris des mesures américaines et européennes.

La quatrième personne à sanctionner est Viktor Zolotov, chef de la Garde nationale russe, selon le troisième diplomate. Zolotov était autrefois le garde du corps de Poutine et, en septembre 2018, a promis à Navalny de «récupérer», affirmant qu’il «ferait un steak juteux» de lui.

Les sanctions à venir devraient aggraver les tensions avec Moscou. Dans une interview accordée à Die Welt plus tôt cette semaine, l’ambassadeur de Russie auprès de l’UE, Vladimir Chizhov, a déclaré que Moscou serait prêt à répondre à toute nouvelle mesure punitive.

Navalny a été emprisonné en Russie après son retour d’Allemagne à Moscou, où il se remettait de son empoisonnement. Le militant anti-corruption a été arrêté et condamné à plus de deux ans de prison, accusé d’avoir violé les ordonnances de probation antérieures pendant son séjour en Allemagne. Il a été accusé d’avoir violé ses ordonnances de libération conditionnelle dans une affaire antérieure dans laquelle il avait reçu une condamnation avec sursis pour des accusations de fraude forgées de toutes pièces condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a également condamné la récente condamnation de Navalny.