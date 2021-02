Affrontements à Dublin alors que des centaines de personnes protestent contre les restrictions de Covid-19

Des centaines de personnes ont assisté samedi à une manifestation anti-lockdown devant St Stephen’s Green à Dublin.

Les manifestants se sont affrontés avec gardaí sur Grafton Street tandis que d’autres ont lancé des pétards.

Les manifestants ont été conduits au GPO sur O’Connell Street, où un enregistrement de la proclamation a été joué. Plusieurs personnes ont été arrêtées. La ligne verte Luas a été complètement arrêtée pendant un certain temps avant la reprise des services. Les services entre St Stephen’s Green et O’Connell Street restent indisponibles.

Gardaí et des manifestants devant St Stephen’s Green à Dublin samedi. Photographie: Ronan McGreevy



Il y avait une forte présence de Garda à l’extérieur du parc dans le centre-ville de Dublin samedi après-midi lorsque la manifestation a commencé vers 14 heures.

Le Bureau des travaux publics (OPW) a déclaré que St Stephen’s Green avait été fermé sur ordre de gardaí.

L’OPW a tweeté l’ordonnance de clôture, ajoutant que la décision était «sur les instructions d’An Garda Síochána».

Gardaí a déclaré qu’ils exploitaient un «plan de maintien de l’ordre» dans le centre-ville de Dublin samedi après-midi.

«Un certain nombre de détournements de trafic et d’autres plans de maintien de l’ordre sont actuellement en place. Ceux qui effectuent leurs voyages essentiels peuvent rencontrer des obstacles au cours de leur voyage et devront profiter de diversions », a déclaré la Garda sur Twitter.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a critiqué les actions des manifestants en les qualifiant de «pure brutalité». Ce n’est pas une «protestation». «C’est une attaque contre notre effort national. Les abus dirigés contre la gardaí sont écœurants et honteux », a-t-il tweeté.