Rory McIlroy ne parvient pas à prendre feu à nouveau à Torrey Pines

Le vieux sentiment du jour de la marmotte a frappé à nouveau Rory McIlroy, alors que l’Irlandais du Nord – en contact et en lice à l’approche du dernier tour d’un tournoi – en a vu un autre s’échapper alors qu’il devenait un peu un personnage du drame qui se déroulait dans Farmers Insurance Ouvert à Torrey Pines à San Diego, Californie.

McIlroy, sans victoire mondiale remontant au tournoi WGC-HSBC Champions en novembre 2019, a commencé la dernière journée interrogé sur une baisse intégrée à la fin de son troisième tour – où il a légitimement obtenu un soulagement à l’état brut – mais, trois coups Patrick Reed, qui avait également eu ses propres problèmes de chute, au départ, il n’y avait aucune étincelle de la part de l’Irlandais du Nord âgé de 31 ans.

Le problème de ces boules intégrées pendait comme un nuage sombre au cours du dernier tour, bien que Reed – qui a eu plus que sa juste part de controverses sur les règles – n’ait montré aucun effet néfaste, alors qu’il vaquait à ses occupations sur le parcours sud comme un homme sans souci dans le monde.

McIlroy a eu du mal à atteindre un dernier tour 73 pour un total de six sous la normale 282, ce qui l’a laissé en dehors du top 15.

Pour McIlroy, l’objectif de démarrer rapidement et de prendre les devants au classement, principalement Reed, ne s’est jamais concrétisé. «C’est une excellente occasion de sortir et d’être agressif, de prendre un bon départ et de me mettre directement dans le mix», avait-il prédit. Mais McIlroy a commencé avec cinq pars consécutifs avant d’obtenir son premier birdie à la sixième, où il a roulé dans un six pieds, puis a frappé son coup de départ au Par 3 huitième à 10 pieds et a réclamé un autre, tournant en 34.

Mais l’élan vers l’avant de McIlroy a été stoppé par un bogey cinq le 10, où son approche a raté le green, puis il a remonté un autre bogey sur le Par 5 13 où son entraînement a plongé dans un bunker de fairway et il est passé du sable au rugueux au sable en progressant vers le vert. Il s’est avéré qu’il y avait un bref répit, avec un 15 pieds pour birdie le 14.

Le Par 4 15, cependant, a vu McIlroy heurter un mur de briques: une promenade sauvage dans la zone de déchets a été suivie d’une récupération en rugueux épais avec une approche à la frange du green, puis trois putts en remontant un double bogey six. . Le voyage vers l’intérieur de McIlroy a été une véritable épreuve et, après avoir mis son entraînement dans l’obstacle d’eau le 17, il a fait preuve de résilience en récupérant un pair avec une approche à 15 pieds et en finissant par amener son putter à terminer la tâche qui lui était demandée.

Après son troisième tour, McIlroy avait admis «avoir un peu de chance à la minute», et cela s’est donc avéré être dans un quatrième tour où sa tendance à la baisse, sur un parcours qui plus tard cette année accueille l’US Open, le vit s’éloigner de plus en plus de Reed.

Le programme de début de saison chargé de McIlroy, qui l’a vu jouer à Abu Dhabi et Torrey Pines au cours des deux dernières semaines, se poursuit avec une première apparition au Waste Management Phoenix Open où un nombre limité de spectateurs sera sur place.

Pendant ce temps, Francesco Molinari, champion du British Open 2018 et artiste vedette de l’Europe à la Ryder Cup de cette année-là, a montré une nouvelle preuve de son retour en forme. L’Italien n’a joué que sept fois en 2020, en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus, puis a pris la décision de déplacer sa famille en Californie.

Après une huitième à égalité dans l’American Express (sa première sortie en tournoi depuis le Masters où il a raté la coupe), Molinari a clôturé avec un 66 pour sept sous la normale 281 pour remporter un autre top 10.