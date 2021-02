Tánaiste défend la décision de ne pas présenter de paramètres spécifiques pour guider la réouverture

Le tánaiste Leo Varadkar a défendu la décision du gouvernement de ne pas fixer de paramètres spécifiques pour l’assouplissement des restrictions du Covid-19 parce que les objectifs seraient «assez arbitraires».

«J’en suis venu à accepter les conseils de Nphet et des experts à ce sujet et ils disent qu’il n’est pas judicieux de définir une métrique spécifique et que vous devez prendre en compte un certain nombre de facteurs». Les variantes, le nombre de cas et l’état des hôpitaux seraient tous surveillés lors de la prise de décision, a-t-il déclaré.

S’exprimant dans l’émission Off the Record de Newstalk avec Gavan Reilly, M. Varadkar a déclaré: «Il y a tellement de choses que nous ne savons pas sur le virus, sur la façon dont il évolue, sur sa transmissibilité.

« Toute cible que vous allez choisir sera assez arbitraire dans certaines bandes, et cela n’a pas de sens à notre avis. »

Il a déclaré que les cas de Covid-19 chutaient «considérablement» et que le taux de positivité était descendu en dessous de 4% samedi pour la première fois depuis la mi-décembre. Il a dit «il semble que nous allons dans la bonne direction plus lentement que nous l’aurions souhaité, mais cela tient probablement au fait que le B117 est tellement plus transmissible».

Interrogé sur l’introduction éventuelle de «laissez-passer verts» qui pourraient permettre aux personnes vaccinées de bénéficier de certains services réouverts, comme cela est introduit en Israël, où le programme de vaccination est le plus avancé.

Il a également averti qu’Israël connaissait toujours un nombre élevé de cas malgré des contrôles aux frontières très stricts et des niveaux élevés de vaccination. «Cela vous montre à quel point ce virus est difficile à contrôler une fois qu’il est devenu endémique et une fois qu’il est devenu répandu dans votre société».

Il a dit qu’il «pourrait y avoir» un système de laissez-passer verts introduit en Irlande. «Par pourrait, je veux dire pourrait et ne veut pas, et c’est quelque chose que nous devrons examiner lorsque nous en saurons plus sur Israël, pour savoir si cela a fonctionné».

Une telle mesure pourrait également encourager les personnes à se faire vacciner en cas de baisse d’intérêt à se faire vacciner. Il a dit «Il est trop tôt» en Irlande pour envisager encore une passe verte. «Vous voudriez avoir une masse critique de la population vaccinée avant même d’envisager ce genre de mesures», disant que cela se produira à partir d’un moment en juin où environ la moitié de la population aura reçu au moins une dose.

M. Varadkar a déclaré qu’il y avait déjà, et continuerait d’être, un État plus grand, provoqué par la pandémie Covid-19. Cependant, il a dit qu’il préférait que cela soit payé par la croissance économique plutôt que par une augmentation des impôts.

Il a déclaré qu’avec des vaccins, des tests d’antigènes, de meilleurs traitements et un système de test, de traçabilité et d’isolement «robuste», ainsi que des contrôles sur les voyages internationaux, «nous pouvons retrouver une vie plus normale cet été et, espérons-le, une vie très normale l’année prochaine. ».

Treize autres décès et 738 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés samedi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Le taux d’incidence de l’État sur sept jours pour 100 000 habitants est tombé à 97,3, la première fois qu’il est tombé en dessous de 100 depuis le 22 décembre. Le taux d’incidence sur 14 jours pour 100 000 est de 215,8.

Samedi, Taoiseach Micheál Martin a exhorté la population à continuer de respecter les directives du gouvernement Covid-19.

«Il est important de respecter les directives. Je sais que c’est difficile pour les gens – c’est un verrouillage très long, mais au fur et à mesure que nous déployons le programme de vaccination, nous offrons une plus grande protection aux personnes les plus vulnérables et aux personnes les plus âgées, ce qui les empêche de tomber malades et prévient la mortalité », a déclaré M. Martin. Le 96FM de Cork lors d’une visite dans un centre de vaccination de l’Université technologique de Munster.

M. Martin a déclaré qu’il était logique de chercher à réduire les chiffres de Covid-19 en mars. «Nous ne voulons pas que les hôpitaux retournent là où ils étaient en janvier. De même, ce que nous rouvrons maintenant, nous voulons le garder ouvert. Nous ne voulons pas revenir en arrière et fermer à nouveau des secteurs si nous pouvons l’éviter. J’espère que cela nous mettra sur une bonne voie. »

Sur RTÉ la semaine politique, le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney a défendu le système de voyage et de quarantaine de l’État, mais a admis que s’il y avait eu confusion autour des messages, «le gouvernement doit lever la main et dire que nous devons faire mieux». La porte-parole de la santé du Sinn Féin, Louise O’Reilly, a déclaré que le plan actuel visant à imposer la quarantaine à la maison «est un non-sens».