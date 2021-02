L’Allemagne va resserrer les contrôles à la frontière française sur le risque de coronavirus «  élevé  »

Les autorités sanitaires allemandes ont désigné dimanche la région de la Moselle dans l’est de la France comme une zone à «haut risque» en raison de la prévalence des variantes de coronavirus, et ont déclaré que des restrictions aux frontières plus strictes seraient imposées à partir de mardi.

L’Allemagne a déjà imposé de sévères restrictions à certains passages frontaliers avec la République tchèque et l’Autriche, suscitant des plaintes concernant le départ de Berlin des efforts du Conseil européen pour coordonner ces mesures.

Lors d’un sommet vidéo du Conseil européen jeudi, la chancelière Angela Merkel a déclaré à d’autres chefs d’État et de gouvernement que les mesures de l’Allemagne étaient nécessaires et elle a insisté sur le fait que les règles plus strictes ne perturbaient pas le commerce. D’autres pays ont contesté cette affirmation.

L’Institut Robert Koch, l’agence fédérale allemande de contrôle et de prévention des maladies, a annoncé dimanche la nouvelle désignation à haut risque pour la Moselle dans un communiqué.

En conséquence, les voyageurs transfrontaliers peuvent être confrontés à des demandes de preuve d’un test PCR au cours des 48 dernières heures, montrant qu’ils ne sont pas infectés par le coronavirus.

Des responsables français, dont le jeune ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, ont rapidement exprimé leur appréhension face aux restrictions plus strictes aux frontières.

«Je regrette cette décision allemande car elle implique un certain nombre de ralentissements, de difficultés aux frontières, encore une fois pas pour les mouvements touristiques, mais pour le travail», Beaune dit sur la radio France Info. Il a déclaré que les responsables français étaient toujours en négociation avec leurs homologues allemands sur la situation.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. Qu’il s’agisse de prix des médicaments, d’EMA, de vaccins, de produits pharmaceutiques et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique des soins de santé. E-mail [email protected] pour un essai gratuit.