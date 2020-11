Les mesures de Covid-19 devraient être assouplies en deux étapes, à mesure que la planification des vaccins commence

Le groupe chargé de déployer un vaccin Covid-19 en Irlande se réunira lundi pour la première fois dans l’espoir grandissant qu’un vaccin fonctionnel sera disponible d’ici quelques semaines.

Le groupe de travail gouvernemental devrait recruter des experts en gestion des entreprises et des projets pour aider à assurer une distribution rapide des premiers vaccins disponibles.

L’approbation réglementaire d’un vaccin pourrait être délivrée aux États-Unis dès la mi-décembre après la première demande d’autorisation d’utilisation d’urgence ces derniers jours. Une décision des organismes de réglementation européens sur la demande du géant pharmaceutique Pfizer et d’un partenaire de recherche allemand devrait suivre le mois prochain.

Le président du groupe de travail, le professeur Brian MacCraith, a promis que le groupe développerait une stratégie pour vacciner la population «de manière urgente et complète».

Le gouvernement est confronté à une semaine intense de prise de décision alors qu’il finalise un plan pour sortir du verrouillage la semaine prochaine et gérer la pandémie pendant la période de Noël et au-delà.

Deux étapes

Bien que les décisions finales n’aient pas encore été prises, on s’attend maintenant à ce que la réouverture de la vie sociale et commerciale se fasse en deux étapes, avec une levée prudente de certaines restrictions la semaine prochaine, et – si le nombre de nouvelles infections n’augmente pas de manière significative en les prochaines semaines – une nouvelle réouverture avant Noël.

Le nombre de nouvelles infections a de nouveau diminué dimanche soir alors que l’augmentation soudaine des cas quotidiens qui avait alarmé les responsables de la santé publique la semaine dernière s’est atténuée ces derniers jours.

Avec 318 nouveaux cas signalés dimanche soir, la tendance est à nouveau à la baisse. La moyenne mobile sur sept jours est désormais de 375, le niveau le plus bas depuis le début d’octobre.

La baisse du nombre de cas encouragera le gouvernement alors qu’il décidera dans les prochains jours de lever les restrictions, mais, sans aucune perspective que le nombre de cas quotidiens tombe à l’objectif de 50-100 fixé par les responsables de la santé publique, le National Public Health L’équipe d’urgence (Nphet) est susceptible d’exhorter une extrême prudence pour la période de Noël.

Les options seront discutées lors de la réunion du Cabinet lundi, qui doit être suivie d’une réunion du sous-comité du Cabinet lundi soir. Cette réunion devrait être suivie par des personnalités de haut niveau du Nphet, y compris le médecin-chef Tony Holohan et le chef HSE Paul Reid.

Pression d’accueil

Les dirigeants des trois partis de la coalition discuteront probablement de la question lors d’une réunion pré-gouvernementale régulière ce soir.

Une réunion spéciale du Cabinet est prévue plus tard cette semaine, probablement vendredi, pour convenir du plan de sortie du lock-out.

Un problème majeur à résoudre dans les prochains jours sera la situation concernant l’industrie hôtelière. Bien que les décisions n’aient pas encore été prises, il est peu probable que les soi-disant pubs humides – qui ne servent pas de nourriture – soient autorisés à ouvrir. Le sort des restaurants et des pubs qui servent de la nourriture est une décision qui est en jeu. S’ils sont autorisés à ouvrir, on espère qu’ils pourront rester ouverts plutôt que de devoir refermer en janvier.

Au cours des prochains jours, les représentants de l’industrie hôtelière feront pression auprès des ministres et des DT. Dans une lettre ouverte envoyée à Taoiseach Micheál Martin dimanche, plus de 470 entreprises d’accueil et d’événements ont plaidé pour la réouverture de leur secteur, et ont déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve claire que le secteur soit traité de manière disproportionnée en ce qui concerne les décisions d’ouverture ou de fermeture, par rapport à d’autres secteurs de l’économie ».