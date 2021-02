Orbán: Fidesz quittera le groupe PPE avant d’accepter la suspension

Maisons du Monde Suspension en métal blanc et pin D40

À la fois sobre et originale, la suspension en métal blanc et pin D40 AKSEL illuminera chaleureusement votre intérieur. Mêlant le métal blanc au bois naturel, ce luminaire offrira une touche nordique et épurée à votre intérieur. Le détail déco : l'apport de bois naturel, qui fait toute l’originalité de ce