Le ministre allemand des Affaires étrangères exclut les contrôles à la frontière française

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré qu’il n’y aurait pas de contrôles frontaliers de routine à la frontière franco-allemande malgré les craintes quant aux versions mutées du coronavirus se propageant à partir de la région française de la Moselle.

Dimanche, les autorités sanitaires allemandes ont désigné la région de la Moselle comme une zone «à haut risque» en raison de la prévalence de variantes de coronavirus plus contagieuses, et ont déclaré que des restrictions aux frontières plus strictes seraient imposées à partir de mardi.

Les mesures comprendront un régime de test plus strict, mais dans ses commentaires à l’agence de presse allemande DPA lundi, Maas a exclu les contrôles aux frontières.

« Pratiquement aucune région n’est caractérisée aussi profondément par la vie et le travail transfrontaliers que celle entre la Sarre et la Moselle », a déclaré Maas, faisant référence à deux rivières dans la région frontalière. « Je n’ai donc accepté les mesures qu’à la condition qu’il n’y ait pas de nouveaux contrôles aux frontières. »

L’Allemagne a réintroduit des contrôles aux frontières le mois dernier à ses frontières avec la région autrichienne du Tyrol et la République tchèque, suscitant des critiques de la part des habitants ainsi que de la Commission européenne.

Le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer a rejeté les critiques de Bruxelles à l’époque. « La Commission européenne devrait nous soutenir et ne pas mettre de rayons dans nos roues avec des conseils bon marché », a-t-il déclaré.