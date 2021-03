L’Autriche et le Danemark envisagent une alliance avec Israël sur les vaccins contre les coronavirus

Israël doit s’entretenir avec l’Autriche et le Danemark pour faire équipe pour fabriquer des vaccins contre le coronavirus, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz et le Premier ministre danois Mette Frederiksen prévoient de se rendre jeudi en Israël pour discuter «d’une société internationale de fabrication de vaccins», a déclaré Netanyahu cité par Reuters.

La décision des dirigeants autrichiens et danois est le dernier coup porté à la stratégie de vaccination de l’UE, le jour même où la Pologne a demandé des vaccins à la Chine et la Slovaquie a commandé 2 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V, et seulement un jour après que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán ait reçu sa première dose du vaccin chinois Sinopharm, qui n’a pas été approuvé par l’Agence européenne des médicaments.

Kurz a déclaré au site d’information allemand Bild que l’Autriche et le Danemark ne veulent plus être « seulement » dépendants de l’UE pour les vaccins, citant les problèmes de fabrication du bloc et la lenteur du processus d’approbation de l’EMA.

« Nous avons convenu cet été que les vaccins de l’UE destinés aux États membres seraient achetés en temps utile et approuvés rapidement », a déclaré Kurz. « Bien que cette approche soit fondamentalement correcte, l’EMA tarde trop à approuver les vaccins et il y a des goulots d’étranglement de livraison de la part des sociétés pharmaceutiques. »

Frederiksen s’est montré plus prudent lors d’une conférence de presse lundi, affirmant que les pourparlers avec Israël ne signifiaient pas un manque de confiance dans l’UE, mais ajoutant que les pays devaient faire tout ce qu’ils pouvaient pour stimuler la production de vaccins.

« Nous pourrions bien être dans une situation où nous devons non seulement vacciner, mais aussi revacciner, peut-être une fois par an … C’est pourquoi nous devons augmenter considérablement la production de vaccins », a déclaré Frederiksen, selon le Financial Times.

Le FT a également déclaré que les dirigeants discutaient de la création de stocks de vaccins, citant des responsables en Autriche et à Copenhague.

La Commission européenne n’a pas été en mesure de commenter immédiatement.