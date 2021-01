Gabriel Scally: Il est essentiel que l’Irlande resserre les frontières dans la lutte contre Covid-19

Aujourd’hui marque exactement un an depuis que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié l’épidémie de Covid-19 d ‘«urgence de santé publique de portée internationale». Il n’y a eu que cinq annonces de ce type au cours de la dernière décennie, et cela aurait dû servir de signal d’alarme à tous les pays du monde. Depuis lors, plus de deux millions de personnes sont décédées de cette maladie éminemment évitable. Nous savons que Covid-19 est évitable en raison de l’énorme variation des décès entre les pays et les régions du monde. Nous savons également que ce qui fonctionne, c’est de supprimer le virus, de le maintenir supprimé et d’agir de manière décisive pour limiter la possibilité d’importer de nouveaux cas. La rapidité d’action et la mise en œuvre robuste et efficace des mesures de contrôle ont épargné de nombreux pays du monde entier des taux de mortalité extrêmement élevés dans de nombreuses régions d’Europe occidentale.

Le bilan des morts sur l’île d’Irlande, avec plus de 3000 morts en République d’Irlande et plus de 2000 en Irlande du Nord, dépasse de loin le bilan des troubles ou le total combiné des morts dans la guerre d’indépendance irlandaise et la guerre civile. . Avec une action appropriée au tout début de la pandémie, la grande majorité de ces décès liés à Covid-19 auraient pu être évités. Il y avait une deuxième opportunité d’arrêter la pandémie dans son élan en Irlande, pendant l’été où les décès étaient à zéro, tant au nord qu’au sud, et que le nombre de cas était minuscule. Encore une fois, l’occasion est allée à la mendicité.

La capacité de l’Irlande à répondre au virus une fois arrivé sur l’île était cependant gravement limitée. Le pays ne dispose pas d’une infrastructure de santé publique moderne. Les médecins de santé publique, bien qu’exceptionnellement bien formés, sont sous-évalués et manquent de ressources. Des rapports successifs ont exhorté le ministère de la Santé à moderniser et à fournir des ressources adéquates au système de santé publique et à reconnaître les médecins de santé publique et leurs dirigeants, les directeurs de la santé publique à travers le pays, comme des égaux à leurs collègues en médecine clinique. Il y a eu une inaction magistrale du ministère, malgré les conseils explicites qu’il a reçus au sujet de graves déficits de santé publique au cours des 15 dernières années.

Voyage et infection

Néanmoins, il est inacceptable que l’une des raisons invoquées pour expliquer l’impossibilité de supprimer et d’éliminer Covid-19 soit une capacité de santé publique locale insuffisante. Il y a eu une année entière pour renforcer rapidement la capacité de santé publique à travers le pays, dynamiser et responsabiliser son leadership et injecter des ressources dans un système de recherche, de test, de traçage, d’isolement et de soutien (FTTIS) bien organisé. Les directeurs locaux de la santé publique sont bien placés pour travailler avec les communautés et les conseils locaux afin d’obtenir et de maintenir le contrôle de la propagation communautaire du virus. Les directeurs de la santé publique devraient également être les voix locales de la riposte à la pandémie du pays, en amplifiant les messages et en les rendant pertinents pour les communautés et organisations locales. À partir d’aujourd’hui, la ressource locale de santé publique devrait être considérablement augmentée.

Le virus n’a qu’un seul mode de transport: le corps humain qui le transporte. Si vous empêchez les personnes infectées de voyager et d’infecter d’autres personnes, elles peuvent être contrôlées et éliminées des communautés et des pays. Les pays qui ont le Covid-19 sous contrôle et l’ont maintenu sous contrôle ont bénéficié socialement et économiquement. Ils ont des cas sporadiquement, mais la plupart sont détectés en quarantaine, ce qui est, bien sûr, son objectif principal. Lorsque des épidémies communautaires rares se produisent, ces pays réagissent avec une grande rapidité et vigueur. Les pays qui ont bien réussi incluent des exemples de zéro Covid comme Taiwan, une île densément peuplée et hautement connectée de 24 millions d’habitants, avec seulement sept décès. Le Japon, également un pays d’îles, a une population de 126 millions d’habitants et a eu, en chiffres bruts, moins de décès de Covid-19 que l’île d’Irlande. Plus près de nous, la Finlande, la Norvège et l’Islande ont toutes réussi à maintenir le virus sous contrôle et ont des taux de mortalité par habitant bien inférieurs à 20% de l’île d’Irlande.

Danger de variantes

La copie dans d’autres pays n’est pas seulement autorisée; c’est essentiel. Une bonne stratégie pour l’Irlande pourrait consister, tout d’abord, en des mesures sociétales fortes et rigoureusement observées pour réduire les nouveaux cas à un nombre infime. Deuxièmement, un FTTIS efficace et un système de gestion rapide des épidémies, doté de ressources suffisantes et bien connecté localement. Et troisièmement, des mesures de santé publique obligatoires aux frontières qui empêcheront la réintroduction du virus, et en particulier de nouvelles variantes.

L’arrivée entièrement prévisible sur les lieux de ces nouvelles et dangereuses variantes de Covid-19 change la donne. La probabilité qu’une variante émerge qui annule, au moins partiellement, les avantages de la vaccination doit être prise au sérieux. Mercredi, le Royaume-Uni a annoncé l’introduction de l’isolement géré pour les personnes arrivant de 22 pays. Les personnes venant de ces pays seront emmenées dans une installation de quarantaine désignée et y resteront jusqu’à la fin de la période d’isolement. Lorsque le Royaume-Uni fait cela, il est certainement inconcevable que l’Irlande laisse ses portes ouvertes et s’appuie sur ce qui équivaut à une auto-isolement volontaire.

Il y a eu des commentaires surprenants sur la façon dont nous ne pouvons pas supprimer Covid-19 parce que les frontières ouvertes et la connectivité sont au cœur de la culture irlandaise moderne. Mais cela n’a rien à voir avec nos priorités au milieu de cette pandémie mortelle. Nous avons réinitialisé nos normes culturelles de connectivité. La téléconférence, souvent une technologie peu fiable, a changé la vie professionnelle de beaucoup et probablement pour toujours. Il est absurde de penser que les relations ouvertes, engageantes et productives de l’Irlande dépendent, au milieu de cette crise, du fait de permettre aux visiteurs et aux citoyens de retour d’apporter le virus sur nos côtes.

D’autres pays, notamment l’Allemagne, pourraient bien accélérer le passage à ce qu’ils appellent «sans Covid». Les gens qui déclarent dogmatiquement que nous ne pouvons pas avoir une Irlande sans Covid ont tort. Dans l’édition d’aujourd’hui d’une revue médicale de renommée mondiale, The Lancet, son rédacteur en chef, Richard Horton, écrit: «Après plus de deux millions de décès dans le monde, il existe peut-être un accord émergent selon lequel l’élimination de ce coronavirus est non seulement nécessaire mais aussi réalisable. . »

C’est tout à fait faisable si les politiciens s’arrêtaient et réfléchissaient. Ils doivent dire à leurs fonctionnaires d’arrêter de faire des affirmations non fondées selon lesquelles c’est impossible et commencer à leur demander ce qu’il faut faire pour y parvenir.

Le Dr Gabriel Scally est président de l’épidémiologie et de la santé publique à la Royal Society of Medicine de Londres