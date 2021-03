L’administration Biden sanctionne la Russie pour empoisonnement et arrestation de Navalny

Le déploiement des sanctions a été étroitement coordonné avec l’Union européenne, qui prendra des mesures supplémentaires mardi pour sanctionner la Russie pour l’emprisonnement de Navalny. L’UE est parvenue à un accord préliminaire la semaine dernière pour sanctionner quatre responsables du gouvernement russe, mais le déploiement et la coordination de mardi avec les États-Unis étaient «une démonstration de l’unité transatlantique», a déclaré l’un des responsables.

Le paquet de mardi n’est que le premier que l’administration Biden imposera à la Russie en réponse à son activité malveillante, ont déclaré les responsables, et des sanctions supplémentaires seront annoncées dans les semaines à venir en réponse au piratage massif de la Russie sur les agences gouvernementales américaines l’année dernière. L’administration prévoit également de répondre aux renseignements selon lesquels la Russie a placé des primes sur les troupes américaines en Afghanistan, ont déclaré des sources proches du dossier.

« Dès son premier appel téléphonique avec le président Poutine, le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis répondraient à un certain nombre d’actions russes déstabilisantes », a déclaré mardi un haut responsable de l’administration dans un appel à la presse prévoyant le déploiement des sanctions. Le responsable a déclaré que l’administration avait demandé «des évaluations de la communauté du renseignement nouvelles ou déclassifiées dans quatre de ces domaines, et prévoyait de répondre à chacun d’entre eux dans les semaines à venir. Aujourd’hui, c’est la première réponse de ce type, et il y en aura d’autres à venir. »

L’empoisonnement de Navalny par les forces de sécurité russes en août dernier et son emprisonnement à Moscou ont été jugés suffisamment urgents pour justifier une réponse plus rapide, même si la révision plus large de la politique américano-russe – lancée par l’administration en janvier – est toujours en cours, des gens familiers avec les délibérations. a déclaré à POLITICO le mois dernier.

Le Kremlin a nié toute implication dans l’empoisonnement de Navalny, mais le département d’État a publiquement attribué l’attaque au Service fédéral de sécurité russe en décembre, et la communauté du renseignement a maintenant évalué avec une grande confiance que le FSB était responsable. Navalny a été arrêté à Moscou en janvier et condamné à près de trois ans de prison, provoquant des manifestations massives dans toute la Russie et la condamnation de la communauté internationale. Il pourrait bientôt être envoyé dans une colonie pénitentiaire.

« Aucun pays, et encore moins un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, ne devrait s’engager dans ou approuver de telles actions », a déclaré mardi l’un des responsables, notant que la tentative de la Russie d’empoisonner Navalny « suit un schéma alarmant d’abus d’armes chimiques par la Russie. . » Il a souligné la tentative d’assassinat de Sergei Skripal, un ancien officier militaire russe qui a servi d’agent double pour les Britanniques, et de sa fille, Yulia Skripal, qui ont été empoisonnées au Novichok en mars 2018 en Angleterre.

Les États-Unis ont sanctionné la Russie à l’époque en vertu de la loi sur le contrôle des armes chimiques et biologiques et l’élimination de la guerre, et étendent maintenant ces sanctions à la suite de l’empoisonnement de Navalny avec la même substance mortelle.

Le département du Commerce a également ajouté mardi 14 parties à sa liste d’entités qui étaient déterminées à être impliquées dans «divers aspects de la production d’agents biologiques et de la production chimique», a déclaré un responsable. Cette décision limitera sévèrement les exportations à neuf entités commerciales en Russie, trois en Allemagne, une en Suisse et un institut de recherche gouvernemental distinct.