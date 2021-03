Le déficit du Trésor public grimpe à 14 milliards d’euros alors que le verrouillage frappe la prise fiscale

Les finances publiques sont tombées plus profondément dans le rouge le mois dernier alors que les dépenses pour divers soutiens liés à la pandémie ont augmenté et que les recettes fiscales ont diminué.

Les derniers rapports du Trésor, publiés par le ministère des Finances, montrent que le déficit budgétaire du gouvernement – sur une base continue de 12 mois – a atteint un peu plus de 14 milliards d’euros en février.

Cela a été alimenté par une combinaison de la baisse des recettes fiscales et de l’augmentation des dépenses de soutien financier pour les travailleurs et les entreprises touchés.

Reçus

Les chiffres montrent que les recettes fiscales pour les deux premiers mois de l’année se sont élevées à 8,4 milliards d’euros, soit une baisse de 9% ou 828 millions d’euros par rapport à la même période l’an dernier.

Alors que les recettes fiscales, à 4 milliards d’euros, étaient légèrement en hausse par rapport à la période correspondante de l’année dernière, les recettes de TVA ont été significativement en baisse, reflétant le blocage actuel, qui a entraîné la fermeture de tous les commerces sauf l’essentiel.

Les revenus de la taxe sur les ventes ont généré 2,65 milliards d’euros en janvier et février, soit 400 millions d’euros, soit 13% de moins que l’an dernier.

Le ministère des Finances a déclaré que février était un mois non soumis à la TVA, la baisse reflétait «la baisse substantielle observée en janvier».

L’impôt sur les sociétés, les droits d’accise, le droit de timbre et la taxe sur les plus-values ​​(CGT) sont tous en baisse par rapport aux chiffres de l’année précédente.

Le ministère des Finances a suspendu le mois dernier ses profils fiscaux mensuels normaux, qui sont utilisés pour comparer la performance de chaque tête d’impôt, en raison de l’incertitude causée par Covid-19.

Du côté des dépenses, le ministère a déclaré que le total des dépenses brutes votées à la fin du mois de février s’élevait à 12,3 milliards d’euros, soit 2,1 milliards d’euros, soit 20,5% de plus qu’à la même période en 2020 et 356 millions d’euros de plus que ce que le ministère avait prévu. .

Le principal tirage au sort des deniers publics a été les dépenses au titre du programme gouvernemental de subvention des salaires à l’emploi (EWSS) et du paiement du chômage en cas de pandémie (PUP).

Les deux régimes relèvent de la compétence du Département de la protection sociale, qui a dépensé un peu moins de 2,5 milliards d’euros pour la période de deux mois, soit une augmentation de 35% par rapport à la même période l’an dernier.

Revenus

S’adressant aux journalistes plus tôt, le ministre des Finances Paschal Donohoe a déclaré qu’il s’attendait à « que – à mesure que les restrictions se poursuivent – les recettes fiscales continueront de baisser et que nous continuerons à enregistrer un déficit très important », mais il a noté que le déploiement en cours des vaccins a fourni des raisons pour optimisme.

Peter Vale, partenaire fiscal de Grant Thornton Ireland, a déclaré: « Février est un mois calme pour la TVA, il ne faut donc pas lire grand-chose dans les chiffres de ce mois, en baisse de 13% depuis le début de l’année ».

«En mars 2020, les recettes de TVA ont chuté de 50 pour cent au cours du mois; malgré le verrouillage, il est peu probable que cela se répète le mois prochain, car les consommateurs se sont adaptés au nouvel environnement », a déclaré M. Vale.

«Cependant, il est clair que le soutien du gouvernement continue de soutenir une grande partie de l’économie. Jusqu’à ce qu’un déploiement réussi des vaccins ait eu lieu, il est difficile de voir une reprise significative de l’activité économique et un retour à des chiffres du Trésor plus positifs, en particulier sur le front de la TVA et de l’impôt sur le revenu », a-t-il déclaré.