L’Allemagne prolonge le verrouillage des coronavirus, mais assouplit certaines mesures

L’Allemagne assouplit certaines de ses restrictions en cas de pandémie, mais prolongera son verrouillage, de nombreux magasins non essentiels étant incapables de rouvrir à moins que le nombre d’infections ne diminue.

Pris entre la résurgence des taux de coronavirus et un public exaspéré par les restrictions strictes mises en place l’automne dernier, la chancelière Angela Merkel et les 16 premiers ministres des États du pays sont parvenus à un compromis mercredi soir, après plus de huit heures de débat intense.

À partir du 8 mars, les librairies, les fleuristes et les jardineries seront autorisés à rouvrir tant que des mesures d’hygiène strictes seront en place, avec d’autres réouvertures possibles plus tard ce mois-ci, en fonction des données sur l’infection.

Aussi à partir de la semaine prochaine, jusqu’à cinq personnes de deux ménages différents seront autorisées à se rencontrer, les enfants de moins de 14 ans ne comptant pas dans le total. Actuellement, un seul invité d’un autre foyer est autorisé.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Berlin après sa rencontre avec les dirigeants de l’Etat, Merkel a déclaré que la prochaine étape de la réouverture pourrait avoir lieu le 22 mars, mais seulement s’il y a « une tendance stable ou décroissante » de nouvelles infections. À cette étape suivante, l’Allemagne permettrait aux entreprises de restauration de rouvrir leurs espaces extérieurs et aux théâtres, opéras et cinémas de reprendre leurs activités.

Mais si les chiffres vont dans le mauvais sens, Merkel a déclaré que l’Allemagne mettrait en place un « frein d’urgence ».

« S’il y a une incidence de 100 [new infections per 100,000 inhabitants] entre une étape d’ouverture et la suivante, et c’est le cas pendant trois jours consécutifs, il faut alors revenir à cette étape deux jours plus tard », a-t-elle déclaré.

Le chancelier a déclaré que tout assouplissement éventuel des mesures de verrouillage devrait se produire dans un contexte de prudence continue en raison des mutations du virus et a fait valoir que l’assouplissement n’était possible que grâce à « deux aides » – des vaccins et de nouveaux tests de diagnostic.

Pour accélérer le déploiement lent des vaccins, Mme Merkel a déclaré que le comité permanent des vaccins autoriserait rapidement l’utilisation du vaccin Oxford / AstraZeneca chez les personnes de plus de 65 ans, citant de nouvelles données montrant qu’il serait sûr et efficace de le faire.

En outre, « l’intervalle entre la première et la deuxième vaccination sera allongé à son maximum », a déclaré la chancelière, ce qui signifie qu’il y aura un écart de 42 jours pour le vaccin BioNTech / Pfizer et de 12 semaines pour Oxford / AstraZeneca. « Cela nous permettra de vacciner plus de personnes plus rapidement », a déclaré Mme Merkel.

Pendant ce temps, les tests de dépistage du virus seront également intensifiés.

« À compter du 8 mars, il y aura un remboursement fédéral [rapid] test pour chaque citoyen par semaine », a déclaré Mme Merkel.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. Qu’il s’agisse de prix des médicaments, d’EMA, de vaccins, de produits pharmaceutiques et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique des soins de santé. E-mail [email protected] pour un essai gratuit.