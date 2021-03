Un procès contre la mafia italienne pourrait révéler les dessous d’une fraude massive de l’UE

MESSINE, Italie – Dans un palais de justice de style bunker cloué sur une prison, près d’une centaine de mafiosi présumés et leurs complices sont en cours de jugement, accusés d’avoir fraudé l’UE sur des millions d’euros.

Le soi-disant maxi-procès devrait reconstruire, pour la première fois, un système intégré grâce auquel les procureurs affirment que les clans de la mafia et leurs associés ont ciblé les 55 milliards d’euros de subventions agricoles que l’UE verse chaque année.

C’est un stratagème qui, selon les responsables, impliquait non seulement la foule, mais aussi des comptables en col blanc, des politiciens et des employés du gouvernement, entraînant au moins 10 millions d’euros de fonds agricoles européens volés. Et c’est un moment qui reflète la diversification des organisations criminelles dans le sud de l’Italie, où les groupes sont passés des activités traditionnelles de drogue et d’extorsion à l’exploitation de sources de revenus plus rentables et moins à haut risque – y compris les subventions de l’UE destinées à soutenir les agriculteurs.

La procédure durera probablement au moins un an, avec 97 accusés, 90 avocats et jusqu’à 1000 témoins, avec un certain nombre de témoins de l’État prêts à briser leur omerta, ou code du silence. Mardi, lorsque le procès a commencé, il a fallu plus d’une heure pour l’appel nominal des accusés, qui sont accusés de crimes tels que fraude, fausses déclarations, extorsion, création de fausses entreprises à des fins illégales, vente de drogue et vol de bétail.

«Une fraude colossale», a proclamé le juge d’instruction dans une fiche d’accusation préalable au procès, «exploitant les financements de l’UE à grande échelle et à la perfection». C’était, selon le document, «un phénomène dévastateur. Une mafia prête à affronter l’Europe en utilisant des méthodes illégales, et un [Italian] État qui est déjà en retard et joue en défense.

Assis au tribunal, le sénateur italien Mario Giarrusso, un vétéran de la campagne anti-mafia, a réfléchi sur le moment, le qualifiant «d’extraordinaire et symbolique».

Avec le procès, a-t-il dit, le public peut désormais «reconstruire les mécanismes utilisés systématiquement par la mafia et les cols blancs». Et, a-t-il ajouté, cela représente un changement important dans la manière dont les tribunaux italiens traitent la fraude.

Jusqu’à présent, réclamer indûment des subventions de l’UE avait été traité comme une simple fraude en Italie, un crime qui reste souvent impuni en raison de longues procédures judiciaires. Mais maintenant que les procureurs l’abordent comme un stratagème de la foule, les lois anti-mafia en Italie signifient que certains accusés pourraient encourir jusqu’à 25 ans de prison.

«C’est le nouveau développement majeur révélé dans cet essai – un système intégré et organisé» de fraude aux subventions, a déclaré Giarrusso.

L’affaire est également d’actualité étant donné la manne de 209 milliards d’euros que l’Italie devrait recevoir dans le cadre du fonds de relance post-pandémique de l’UE. Bien que le procès puisse alarmer les gens en révélant les profondeurs de la corruption de l’UE en Italie, il peut également servir l’occasion de montrer aux dirigeants de l’UE que le pays tient sérieusement à empêcher les criminels de grimper au sommet.

Quatre ans dans la fabrication

Le procès public massif est le point culminant de quatre années de travail d’enquête qui ont éclaté à la vue du public il y a 13 mois, lorsque près de 1 000 policiers ont perquisitionné des dizaines de membres présumés de la mafia.

Les arrestations ont éliminé une grande partie de la hiérarchie de deux principaux clans mafieux – les Battanesi et les Bontempo Scavi. Les deux groupes se distinguent par leurs surnoms colorés. Il y a Blondie, Banger et Vito Corleone, du nom du personnage de Marlon Brando dans «The Godfather». Et le chef présumé du clan Batanesi est Sebastiano ‘Swagger’ Bontempo.

Basées dans les montagnes Nebrodi, une zone protégée couvrant 860 kilomètres carrés, les familles mafieuses sont «caractérisées par des liens familiaux étroits, la violence et la brutalité», indique l’ordre d’arrestation.

Les deux clans se partagent le pouvoir dans le village de Tortorici, la ville natale du fabricant de bombes qui a lancé l’explosion qui a tué le plus célèbre martyr d’Italie, le procureur anti-mafia Giovanni Falcone.

Cette division du pouvoir n’a pas toujours fonctionné sans heurts. Il y a eu une guerre de territoire sanglante dans les années 80 et 90, qui a fait plus de 40 morts. Mais les deux groupes auraient depuis mis de côté leurs divergences dans leur objectif commun de frauder l’UE.

Les procureurs affirment que les deux groupes ont mis au point un programme pour identifier les parcelles de terrain sur lesquelles les fonds européens n’avaient pas encore été réclamés. Les fonctionnaires travaillant dans les agences gouvernementales locales ont aidé à retrouver ces parcelles, en accédant aux bases de données foncières en échange d’argent liquide. La coordination avec les fonctionnaires a réduit le risque de demandes de subvention en double pour chaque parcelle de terrain.

Les mafiosi auraient alors créé un faux contrat de location, ou forcé le propriétaire foncier à signer un contrat de location, s’appropriant la terre, qu’ils ne prenaient souvent pas la peine de cultiver.

Certaines demandes de financement ont été faites pour des terres qui n’étaient pas des terres agricoles, ou qui n’étaient pas du tout possédées ou louées par les requérants, y compris un terrain appartenant à l’Église catholique et un autre sur lequel un chemin de fer avait été construit, selon l’acte d’accusation. Parmi les autres terrains suspects, il y en avait un que la marine américaine utilisait pour héberger les communications par satellite

Tout désaccord entre les deux clans mafieux sur ces complots a été résolu par médiation.

Depuis les arrestations, trois des membres de la mafia accusés sont devenus le témoin de l’État, selon les enquêteurs, fournissant de nouvelles preuves suggérant que la fraude remonte aux années 1990.

Dans la salle d’audience

Piera Aiello, une députée qui s’est mariée dans la mafia mais est devenue elle-même témoin de l’État dans les années 1990, était là pour assister au début du procès mardi.

Aiello est devenue l’avocate de ceux qui collaborent avec le système judiciaire, mais en regardant les cages bordant la salle d’audience, elle a fait remarquer à POLITICO à quel point la tâche sera difficile pour les informateurs du procès.

«C’est une chose d’aller contre un mafieux, mais contre 100?» elle a dit. «C’est un moment tellement difficile de les regarder dans les yeux et de pointer du doigt la mafia. Votre cœur tremble.

Les autorités italiennes ont pris conscience pour la première fois que les clans mafieux abusaient des subventions de l’UE vers 2012, lorsque Giuseppe Antoci, un ancien président de la région des Nebrodi, a mandaté la vérification des antécédents de ceux qui sollicitaient des fonds. Cette décision a fait d’Antoci une cible de la mafia, et il a fait face à une tentative d’assassinat en 2016 – l’attaque la plus médiatisée contre une personnalité institutionnelle depuis les années 1990.

Antoci vit maintenant sous la garde armée de 24 heures, mais il s’est également présenté au palais de justice mardi, provocant.

«Je veux regarder dans les yeux de ceux qui ont pris cette terre en otage pendant des décennies», a-t-il déclaré.

Les victimes, a-t-il dit, ne sont pas seulement l’UE et les contribuables, mais la communauté et les résidents locaux qui manquent de fonds – «des agriculteurs, des jeunes qui veulent créer une entreprise, qui veulent trouver une opportunité de rester dans leur ville natale», il a dit. «L’argent de l’UE doit aller à ces personnes.»

Les avocats des accusés ont déclaré que leurs clients maintenaient leur innocence, arguant qu’ils avaient été victimes d’une erreur judiciaire.

Alessandro Pruiti Ciarello, l’avocat de neuf accusés, a déclaré que ces maxi procès sont «moins équitables» pour l’accusé car la responsabilité de groupe est établie sans nécessairement prouver l’implication spécifique de chaque individu.

«Ils n’ont pas à faire preuve de responsabilité individuelle», a déclaré Ciarello. «Souvent, certains gros poissons sont libérés et certains petits poissons sont condamnés.»

En tant que premier du genre en Europe, l’essai pourrait servir de modèle pour d’autres régions et pays d’Italie.

Le groupe des Verts au Parlement européen a publié cette semaine un rapport détaillant l’utilisation abusive des fonds agricoles européens dans cinq pays d’Europe centrale et orientale. Et un journaliste slovaque, Jan Kuciak, a été tué en 2019 alors qu’il enquêtait sur la mafia italienne Ndrangheta pour avoir fraudé l’UE.

Les enquêteurs admettent que leurs découvertes ne sont probablement que la pointe de l’iceberg.

Le maxi-procès, a déclaré Giarrusso, l’avocat anti-mafia, est « un avertissement » à la mafia: « Il montre que nous pouvons lutter contre ce phénomène. »