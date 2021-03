Coronavirus: les calendriers de déploiement et de livraison des vaccins critiqués par les médecins généralistes

Les médecins de famille se sont penchés sur certains aspects du déploiement des vaccins Covid-19, critiquant les lacunes dans les communications et les incohérences dans les calendriers de livraison.

Les efforts déployés lors des réunions des partis parlementaires du Fine Gael et du Fianna Fáil mercredi soir ont également été vivement critiqués.Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’il s’était entretenu avec Paul Reid, le directeur général du service de santé, du déploiement du vaccin par le biais des médecins généralistes.

Mayo TD Dara Calleary a déclaré à ses collègues du parti: «Nous devons réussir le déploiement de ce vaccin», mais que «sur la base du déploiement parmi les plus de 85 ans, la confiance dans la capacité du HSE à le faire est ébranlée».

M. Martin a reconnu les frustrations et a promis qu’il y aurait un engagement avec le HSE pour «garantir une bonne communication».

Objectif manqué

Le tánaiste Leo Varadkar a été contraint de défendre le déploiement après les critiques des anciens ministres John Paul Phelan et Regina Doherty. M. Phelan s’est dit préoccupé par le non-respect de l’objectif de 100 000 doses administrées la semaine dernière.

M. Varadkar avait dit plus tôt aux DT et aux sénateurs qu’il pensait que l’objectif de vacciner chaque adulte d’ici septembre pourrait être atteint et, espérait-il, amélioré.

Il y a aussi de la frustration à ce sujet parmi les hauts ministres, l’un d’eux disant mercredi: «Lorsque vous mettez des objectifs là-bas, vous voudriez au moins les atteindre, sinon les dépasser.»

Le Dr Denis McAuley, président du conseil des médecins généralistes de l’Irish Medical Organization, a déclaré que des problèmes de communication étaient apparus cette semaine.

Horaires de la clinique

«Si le changement intervenu cette semaine est la nouvelle norme, ce sera un système très difficile à déployer», a-t-il déclaré.

Le Dr Mary Favier, médecin généraliste et membre de l’équipe nationale d’urgence de santé publique, a déclaré qu’une livraison de vaccin due à elle n’était pas arrivée.

Alors qu’on lui avait dit d’attendre son accouchement jeudi, elle a déclaré: «Il est si difficile pour les patients plus âgés de changer les horaires de la clinique et de les décevoir. Nous espérons que nous n’aurons pas à leur faire ça demain. »

Elle a déclaré que de nombreux médecins généralistes «soulignent qu’ils doivent continuer à modifier les plans des patients et du personnel».

Un porte-parole HSE a reconnu «qu’il y avait eu des problèmes opérationnels avec les calendriers de commande et de livraison que nous avons cherché à résoudre rapidement», mais a déclaré que 1 300 médecins généralistes avaient participé au programme et qu’une équipe dédiée, une messagerie électronique et une ligne d’assistance étaient en place.