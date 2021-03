Les secrétaires de cabinet… et pourquoi Sir Humphrey gagne toujours

En tant que fonctionnaire le plus puissant de Grande-Bretagne, Simon Case, fête ses six mois de travail, Jack Blanchard examine de plus près le rôle du secrétaire du Cabinet – et demande si «Sir Humphrey», le personnage fictif de «Oui, ministre, «Gagne vraiment toujours.

Jack parle à Richard Wilson, secrétaire du Cabinet sous Tony Blair, de ses années en tant que haut fonctionnaire de Whitehall et de ses souvenirs de crises, y compris les attentats terroristes du 11 septembre. Suzanne Heywood, veuve du légendaire secrétaire du Cabinet Jeremy Heywood, revient sur la longue carrière de son défunt mari au gouvernement et se demande dans quelle mesure des fonctionnaires non élus peuvent finir par façonner la politique gouvernementale. Catherine Haddon, de l’Institut pour le gouvernement, explique l’histoire du rôle de secrétaire du Cabinet et les nombreux aspects du travail. Et nous parcourons des heures d’entretiens d’archives avec d’anciens secrétaires de cabinet pour explorer comment ces personnages puissants mais mystérieux au cœur du gouvernement guident le navire de l’État.

