Accord commercial sur le Brexit conclu entre l’UE et le Royaume-Uni après d’intenses discussions

Des négociateurs épuisés ont scellé un accord sur les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni après que des pourparlers toute la nuit jusqu’à la veille de Noël se soient soldés par un compromis pour éviter un effondrement des conditions commerciales par défaut le 1er janvier.

L’accord, qui a été retardé jusqu’au dernier moment possible par le troc sur les droits de pêche, met fin à des années d’incertitude depuis le référendum de 2016 qui a remodelé l’avenir politique et économique de l’Irlande.

Bien qu’il nécessite toujours l’approbation de la Grande-Bretagne et des États membres de l’UE, l’accord signifie que les pires dommages potentiels aux exportateurs irlandais et aux emplois devraient être évités le 1er janvier.

Néanmoins, il établit une relation beaucoup plus distante entre le bloc et son ancien membre qui signifiera des barrières importantes au commerce et la fin de l’échange sans faille entre la Grande-Bretagne et le continent.

Points principaux

Les négociations se sont déroulées jusqu’au bout pour trouver un accord sur la pêche, les deux parties étant bloquées dans des pourparlers à Bruxelles travaillant «ligne par ligne et poisson par poisson», a déclaré un responsable de l’UE.

En fin de compte, l’UE a accepté de céder 25% de la valeur des quelque 650 millions d’euros de poissons pêchés par les bateaux de l’UE dans les eaux britanniques chaque année, pendant une période de 5,5 ans.

Après cela, l’accès sera défini dans des négociations annuelles avec le Royaume-Uni, avec une «présomption» que l’accès sera accordé, selon un responsable de l’UE. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, le Royaume-Uni doit continuer à offrir l’accès à titre provisoire pendant trois mois.

C’est le désaccord sur la façon dont la valeur des 25 pour cent devrait être mesurée qui a retardé de dernière minute l’annonce de l’accord, selon la Commission. Il a finalement été atteint à 14h44 heure de Bruxelles (13h44 heure irlandaise) la veille de Noël.

Un fonds de compensation de 5 milliards d’euros sera mis à la disposition des États membres de l’UE, des régions et des secteurs les plus touchés le 1er janvier, y compris la «pêche» et les «PME», selon un responsable de l’UE.

« Le secteur de la pêche est bien sûr l’un des domaines que nous avions particulièrement à l’esprit », a déclaré le responsable.

Les contrôles des animaux et des biens d’origine animale entre la Grande-Bretagne, l’UE et l’Irlande du Nord seront onéreux, a confirmé l’UE.

«Tout animal vivant qui pénètre dans le sol de l’UE est contrôlé individuellement par un vétérinaire», a déclaré un responsable de l’UE.

Les ambassadeurs de l’UE doivent se rencontrer pour discuter de l’accord le jour de Noël, dans une hâte de concurrencer les légalités pour mettre l’accord en vigueur à temps pour le 1er janvier.

La Commission européenne propose que seuls les gouvernements de l’UE aient besoin d’approuver l’accord ainsi que le Parlement européen, évitant ainsi la nécessité de la ratification dans les parlements nationaux, même si certains éléments de l’accord concernent des domaines qui sont uniquement des compétences nationales.

Cela valait la peine de se battre pour cet accord. Nous avons maintenant un accord juste et équilibré avec le Royaume-Uni. Il protégera nos intérêts européens, garantira une concurrence loyale et offrira une prévisibilité à nos communautés de pêcheurs. L’Europe avance maintenant. https://t.co/77jrNknlu3 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

24 décembre 2020

🇪🇺🇬🇧 L’horloge ne tourne plus. Après 4,5 ans d’efforts collectifs et #UE unité: Pour préserver la paix sur l’île d’Irlande. Protéger les citoyens et le marché unique. Construire un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Merci à tous 🙏 – Michel Barnier (@MichelBarnier)

24 décembre 2020

Le gouvernement britannique s’est engagé à continuer de participer au programme Peace Plus, le programme de financement transfrontalier destiné à soutenir l’Irlande du Nord et la République, selon l’UE.

Tout en acceptant les pêcheurs irlandais peut être déçu, Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’il pensait que l’accord représentait «un bon compromis et un résultat équilibré». Il a déclaré que le Royaume-Uni «sera toujours un ami proche et un partenaire. Notre peuple, notre histoire et nos économies sont profondément liés ».

«Je pense que l’accord conclu aujourd’hui est la moins mauvaise version du Brexit possible, compte tenu des circonstances actuelles. Je sais que, plus que d’autres, nos communautés de pêcheurs seront déçues du résultat », a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré à Newstalk: «Aujourd’hui, nous avons enfin la certitude qu’il existe un accord commercial qui, je pense, protège l’Irlande dans les circonstances aussi bien que nous aurions pu l’espérer.»

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré: «Nous avons enfin trouvé un accord. C’était une route longue et sinueuse, mais nous avons beaucoup à montrer.

«Aujourd’hui, je ne ressens qu’une satisfaction tranquille et franchement un soulagement. Je sais que c’est une journée difficile pour certains et à nos amis du Royaume-Uni je veux dire: se séparer est une si douce douleur.

L’accord autorise un commerce libre de droits entre les juridictions et une coopération en matière de sécurité et de police, de changement climatique, d’énergie et de transport. Bien qu’il y ait une certaine coopération dans la recherche, la Grande-Bretagne a décidé de quitter le programme Erasmus d’échanges d’étudiants, selon la commission.

Il y aura une période de cinq ans et demi pour de nouveaux arrangements sur la pêche, a annoncé la commission. Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré que les communautés de pêcheurs seraient soutenues.

«L’Union européenne soutiendra ces pêcheurs et ces femmes, les accompagnera, et c’est notre engagement», a déclaré M. Barnier. «Aujourd’hui est un jour de soulagement mais teinté d’une certaine tristesse alors que nous comparons ce qui a précédé avec ce qui nous attend. . . À tous les Européens, je le dis, il est temps de laisser le Brexit derrière. »

Boris Johnson a déclaré que l’accord protégerait les emplois britanniques tout en rétablissant la souveraineté de la Grande-Bretagne et en honorant le résultat du référendum de 2016. Il a déclaré que les entreprises britanniques pourraient faire encore plus d’affaires avec l’UE dans le cadre de l’accord, qui offre un accès sans tarif et sans contingent pour les marchandises.

«Nous serons en mesure de fixer nos propres normes, d’innover comme nous le souhaitons, de créer de nouveaux cadres pour les secteurs dans lesquels ce pays mène le monde, des biosciences aux services financiers, en passant par l’intelligence artificielle et au-delà. Nous pourrons décider comment et où nous allons stimuler de nouveaux emplois et un nouvel espoir, avec des ports gratuits et de nouvelles zones industrielles vertes », a-t-il déclaré.

M. Johnson a déclaré que l’accord offrait une certitude aux entreprises et la sécurité de ses citoyens avec des arrangements pour maintenir la coopération policière et le partage d’informations. Et il a dit que cela devrait créer une nouvelle stabilité et une nouvelle certitude dans ce qu’il a décrit comme la «relation parfois brisée et difficile» entre la Grande-Bretagne et l’UE.

«Nous serons votre ami, votre allié, votre partisan et en fait – ne l’oublions jamais – votre marché numéro un. Parce que bien que nous ayons quitté l’UE, ce pays restera culturellement, émotionnellement, historiquement, stratégiquement et géologiquement attaché à l’Europe », a-t-il déclaré.

Le Parlement a été rappelé pour débattre et voter sur l’accord mercredi prochain, mais il y a peu de chances que les députés le rejettent. Le dirigeant travailliste Keir Starmer a critiqué l’accord comme étant mince, mais a déclaré que son parti voterait pour.

«Un meilleur accord aurait pu être négocié, mais j’accepte que cette option soit maintenant partie. La chance de renégociation est terminée. Il ne reste plus que deux voies à notre pays: avancer avec ou sans accord », a-t-il déclaré.

«Aucun accord n’est tout simplement pas une option. Les conséquences sociales, économiques et politiques seraient dévastatrices. Les emplois seraient menacés. Les entreprises s’effondreraient. L’investissement se tarirait. Notre sécurité nationale serait menacée. La perturbation que nous avons constatée au port de Douvres ces derniers jours serait la pointe de l’iceberg.

Les négociateurs ont entamé des pourparlers sur les relations futures en mars, et l’accord qu’ils ont conclu couvre toute l’étendue de l’interconnexion, de la coopération policière et sécuritaire, aux flux d’énergie transfrontaliers, en passant par le transport routier et aérien.

Parmi les trois questions les plus difficiles qui ont longtemps retenu les discussions: quelle autorité devrait juger les différends; comment garantir une concurrence loyale entre les entreprises; et le poisson – c’était la question des droits de pêche qui a empêché les deux parties de parvenir à un accord jusqu’à la semaine précédant son entrée en vigueur.

La position de départ de l’UE était qu’elle devrait conserver la totalité des 650 millions d’euros de poissons capturés chaque année dans les eaux britanniques par ses bateaux, tandis que Londres insistait pour que l’ensemble du transport soit abandonné et distribué dans le cadre de négociations annuelles.

Mme von der Leyen a assumé un rôle personnel pour faire passer l’accord sur la ligne, retardant les projets de Noël avec sa grande famille en Allemagne pour rester campée dans son appartement le Berlaymont, tic-tac avec des appels téléphoniques entre Londres et les capitales de l’UE.

L’accord faisait suite à des semaines de discussions sans faille à Bruxelles au cours desquelles les négociateurs des deux côtés avaient travaillé sans relâche pendant les week-ends et les soirs pour tenter de conclure l’accord commercial de 500 pages en un temps record.

Les pourparlers ont été interrompus à deux reprises au cours de l’année par Covid-19 en tant que membres des équipes de négociation, dont M. Barnier, lui-même tombé malade, obligeant les réunions en personne à être reportées en vidéoconférence. Mais la Grande-Bretagne a refusé sa dernière chance d’opter pour plus de temps pour négocier cet été.

En fin de compte, la pression de Noël et de Covid-19 combinée pour durcir la résolution de toutes les parties de finaliser les pourparlers avant la veille de Noël, car les perturbations des voyages en raison d’une nouvelle souche de Covid-19 qui se répandait au Royaume-Uni signifiaient que les négociateurs britanniques craignaient des difficultés à rentrer chez eux.

L’accord conclu par les négociateurs doit encore être approuvé à Westminster et par les 27 gouvernements de l’UE, qui examinent actuellement le texte et préparent les aspects juridiques nécessaires pour l’appliquer à titre provisoire à partir du 1er janvier.

Il ne reste pas assez de temps pour que l’accord soit soumis au vote au Parlement européen avant son application, ce qui signifie que l’approbation officielle de l’accord est attendue au cours de la nouvelle année. – Reporting supplémentaire Reuters