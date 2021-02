Coronavirus: Israël commence à rouvrir après deux mois de verrouillage

Israël a levé bon nombre de ses restrictions sur les coronavirus et a commencé à rouvrir son économie dimanche alors que la campagne de vaccination du pays et le troisième verrouillage national ont commencé à réduire les infections.

La plupart des classes des écoles primaires et secondaires ont rouvert après une fermeture de près de deux mois, ainsi que des musées, des bibliothèques, des centres commerciaux et des marchés.

Certaines restrictions sur le nombre de personnes présentes restent en place.

L’ensemble du système éducatif devrait reprendre ses activités normales début mars.

Les gymnases, les piscines, les cinémas et les restaurants rouvrent pour les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin contre le coronavirus.

Israël a dévoilé son plan pour permettre à ceux qui ont été vaccinés d’assister à des événements culturels, de voler à l’étranger et de fréquenter les restaurants et les clubs de santé en utilisant une application «badge vert» samedi avant la réouverture de l’économie.

Cependant, le déploiement de l’application a été semé d’embûches techniques.

Après avoir conclu un accord avec Pfizer pour échanger des données contre des doses, la campagne de vaccination d’Israël est devenue la plus rapide au monde au cours des deux derniers mois.

Près de la moitié des 9,3 millions d’habitants du pays ont reçu la première dose du vaccin Pfizer / BioNTech, et près de trois millions ont eu leur deuxième vaccination.

Israël a été critiqué au niveau international pour avoir largement exclu les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza de sa campagne de vaccination très réussie.

Le différend met en évidence la dépendance des Palestiniens à l’égard d’Israël alors même qu’ils luttent seuls pour combattre la pandémie.

La semaine dernière, Israël a facilité le transfert des 2 000 premières doses du vaccin russe contre le Spoutnik V de la Cisjordanie vers la bande de Gaza.

Le coronavirus se propage toujours rapidement en Israël, cependant, et les restrictions de mouvement et de rassemblement sont restées en place depuis que le gouvernement a imposé un verrouillage dans tout le pays fin décembre.

Israël a enregistré au moins 743 000 cas de Covid-19 et au moins 5 521 décès depuis le début de la pandémie l’année dernière.

Ses trois verrouillages ont paralysé l’économie et poussé le chômage à plus de 20%.

Italie

Le pape François et le président italien ont célébré une journée annuelle nouvellement établie pour honorer les médecins, les infirmières et autres travailleurs de la santé, exactement un an après l’apparition du premier cas de Covid-19 indigène connu dans le pays.

Dans un message en l’honneur de ceux qui soignent les patients du Covid-19, Francis a salué «l’implication généreuse, parfois héroïque, de la profession vécue comme mission».

Dans la soirée du 20 février 2020, un hôpital de Codogno, dans le nord de l’Italie, a confirmé qu’un Italien de 38 ans était infecté par le coronavirus.

L’homme n’avait aucun lien avec quiconque avait été en Chine, où l’épidémie de Covid-19 a éclaté pour la première fois.

Un an plus tard, l’Italie a jusqu’à présent vu plus de 95000 morts connus, le deuxième bilan le plus élevé de coronavirus en Europe après le Royaume-Uni.

Exprimant sa gratitude aux médecins, aux infirmières et aux autres travailleurs de la santé, Francis a comparé leur dévouement à «un vaccin contre l’individualisme et l’égoïsme».

Le Pape a déclaré qu’un tel dévouement «démontre le désir le plus authentique qui demeure dans le cœur de l’homme – être proche de ceux qui en ont le plus besoin et donner de soi pour eux».

Le président italien Sergio Mattarella a marqué la première Journée nationale du personnel de santé en pleurant les nombreux travailleurs médicaux qui ont contracté Covid-19 et sont décédés.

Selon les associations professionnelles du secteur, au moins 326 médecins et 81 infirmières sont décédés de Covid-19.

M. Mattarella a déclaré que le professionnalisme et l’abnégation dont font preuve les travailleurs médicaux ont contribué aux efforts «pour éviter que l’épidémie ne se transforme en une catastrophe irréversible».

Le dirigeant italien a déclaré qu’en dépit de ses nombreuses lacunes, le système national de santé s’est avéré être une institution «dans laquelle préserver et investir, afin de protéger» les Italiens collectivement.

Une partie des 209 milliards d’euros de financement de l’Union européenne pour aider l’Italie à se remettre de la dévastation de la pandémie, économique et autre, sera affectée à la consolidation et à l’amélioration du système de santé public italien.

D’autres commémorations de l’anniversaire de Covid-19 sont prévues dimanche en Italie, en particulier dans le nord durement touché, où l’épidémie a frappé le pays pour la première fois.

Royaume-Uni

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que des mesures aux frontières plus strictes et un traçage amélioré des contrats semblaient avoir limité la propagation des variantes de coronavirus en provenance du Brésil et de l’Afrique du Sud.

M. Hancock a déclaré qu’une feuille de route pour faciliter le troisième verrouillage national de l’Angleterre, qui devrait être publiée lundi, devrait laisser le temps d’analyser les données, car le gouvernement craint toujours que les variantes ne compromettent le déploiement du vaccin.

Cependant, il a déclaré à Sky News que les premiers signes étaient encourageants.

«Il est prouvé que les mesures que nous prenons, à la fois la recherche améliorée des contacts et aussi les mesures plus strictes à la frontière, montrent que celles-ci fonctionnent et que nous avons maintenant une vigilance beaucoup plus forte.»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson exposera la feuille de route lundi, après avoir démarré plus rapidement que prévu avec le programme de déploiement de vaccins en Grande-Bretagne.

«Il est très important de voir l’impact des mesures que nous prenons», a déclaré Hancock à propos des prochaines étapes. «Nous voulons établir une feuille de route qui donne aux gens des conseils sur la manière dont nous pensons pouvoir y parvenir. Nous serons également absolument vigilants aux données en cours de route.

«Nous avons actuellement vu d’autres nouvelles variantes qui, heureusement, il y en a très, très, très peu dans ce pays maintenant, mais nous devons nous en protéger.» – AP / Reuters