Covid-19 et mortinaissance: que disent les dernières recherches sur les complications possibles?

Pour toute personne ayant un bébé, les résultats sont toujours préoccupants et, dans la grande majorité des cas, la grossesse aboutit à la naissance d’un bébé en bonne santé. L’arrivée de Covid-19 a cependant accru cette inquiétude.

L’infectivité du coronavirus et ses effets sont un risque supplémentaire à prendre en compte. Cela s’applique, si vous êtes enceinte, avez récemment eu un bébé ou allaitez – notamment les implications de Covid-19 pour la mère et le bébé.

L’émission d’alertes cette semaine après que les coroners en Irlande ont identifié Covid-19 comme un facteur de quatre mortinaissances en janvier et février a accru les inquiétudes.

Les décès étaient potentiellement associés à la placentite de Covid, une condition qui provoque une inflammation du placenta. Les cas ont suscité des alertes de la part du Health Service Executive et de l’Institut des obstétriciens.

Plus une femme contracte le Covid-19 pendant sa grossesse, plus le risque de tomber gravement malade est élevé, ce qui rend ses soins plus difficiles.

Alors que l’expérience internationale montre qu’il n’est « pas inhabituel » que Covid-19 provoque une infection placentaire, la mortinaissance était une « complication inhabituelle », a déclaré le professeur Peter McKenna, responsable du programme national HSE pour les femmes et les nourrissons.

Une enquête plus approfondie est nécessaire pour déterminer si ces cas résultent d’un lien de causalité ou d’une association.

Quels sont les risques du Covid-19 pour les futures mères?

Nous ne savons toujours pas comment ce nouveau virus affecte les femmes enceintes et leurs bébés. Les dernières recherches suggèrent que les femmes enceintes ne sont pas plus susceptibles d’être infectées par Covid-19 que les femmes du même âge qui ne sont pas enceintes.

La plupart des femmes enceintes qui contractent la maladie présentent des symptômes légers à modérés et le risque de transmettre Covid-19 à leur bébé est faible. Mais les femmes enceintes présentant des symptômes peuvent être plus susceptibles d’être admises à l’hôpital et d’avoir besoin d’un traitement en soins intensifs (USI).

«Il peut y avoir une augmentation du taux de travail prématuré et de mortinaissance si vous êtes enceinte et avez Covid-19, que vous ayez ou non des symptômes», indique le HSE sur son site Web.

Une étude des Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis a analysé les données de 23 434 femmes enceintes atteintes de Covid-19. Après ajustement en fonction de l’âge, de la race, de l’origine ethnique et des conditions sous-jacentes telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires chroniques, les femmes enceintes étaient trois fois plus susceptibles d’être admises aux soins intensifs et 2,9 fois plus susceptibles de recevoir une ventilation mécanique que les non enceintes. femmes du même groupe d’âge.

Alors que le risque absolu de décès chez les femmes enceintes atteintes de Covid-19 reste faible à 1,5 pour 1 000, le risque est 70% plus élevé chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes.

Les changements physiologiques que subissent les femmes pendant la grossesse peuvent expliquer ce risque accru de symptômes graves de Covid-19. Ces changements comprennent une augmentation de la fréquence cardiaque et de la consommation d’oxygène, une diminution de la capacité pulmonaire et une diminution de la fonction du système immunitaire, a-t-il noté.

Les femmes enceintes plus âgées étaient quatre fois plus susceptibles de nécessiter une ventilation mécanique et deux fois plus susceptibles de mourir que les femmes non enceintes du même groupe d’âge.

Une petite étude des CDC a examiné l’impact sur la naissance et les résultats des nourrissons. Sur près de 4 000 nourrissons nés de femmes atteintes de Covid-19, environ 12,9% d’entre eux sont nés prématurément. Dans la population générale, 10,2% des bébés sont prématurés.

Parmi 610 nourrissons testés pour Covid-19, 2,6% se sont révélés positifs, bien que l’on ne sache pas comment la transmission s’est produite.

Les infections maternelles au début de la grossesse ont souvent un impact plus important sur le développement du nourrisson que les infections survenant plus tard.

Une étude britannique a révélé que les femmes enceintes atteintes de la maladie étaient plus susceptibles d’avoir une naissance prématurée et que leurs nouveau-nés étaient plus susceptibles d’être admis dans une unité néonatale. Cependant, les taux de mortinatalité et de mortalité néonatale étaient faibles.

Les résultats de la mortinaissance soulignent-ils l’importance de vacciner les femmes enceintes?

Le principal conseil est que toutes les femmes enceintes devraient recevoir le vaccin Covid-19. Le maître de la maternité de la Rotonde, le professeur Fergal Malone, a réitéré son appel pour que les femmes enceintes soient déplacées vers le haut de la liste des priorités de vaccination suite à l’alerte des mortinaissances.

L’échec généralisé à inclure de manière appropriée les femmes enceintes dans la recherche sur les vaccins signifie que les preuves de l’innocuité et de l’efficacité pendant la grossesse ont été limitées et tardives – bien qu’il n’y ait rien qui suggère une cause de préoccupation.

Quel est le meilleur conseil à la lumière des alertes?

Les mesures préventives habituelles telles que la distanciation sociale sont particulièrement importantes pendant la grossesse.

Le professeur McKenna a conseillé aux femmes enceintes qui remarquent une diminution des mouvements fœtaux de contacter immédiatement leur hôpital. Ceci est particulièrement important s’ils ont eu Covid-19 au cours des deux à trois dernières semaines.

Les femmes enceintes devraient continuer à éviter de contracter le virus en adhérant aux mesures de santé publique et, si elles avaient des inquiétudes, elles devraient les partager avec leur hôpital, où les tests seraient effectués.