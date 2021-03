C’est l’heure du pique-nique! La Belgique commence à assouplir les restrictions relatives aux coronavirus

Les Belges peuvent plus que doubler la taille de leurs cercles sociaux extérieurs à partir de lundi, réunissant un maximum de 10 personnes au lieu de la limite actuelle de quatre, a annoncé le gouvernement.

Mais ils devront attendre avant la bulle intérieure d’un (ou contact) peut enfin être éclaté.

Une semaine après avoir atténué les espoirs d’assouplissements en cours, le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé vendredi l’assouplissement des mesures.

Les dirigeants du pays s’étaient donné une semaine pour surveiller les taux d’infection et d’hospitalisation avant de prendre une décision. Les chiffres restent élevés, mais l’énorme pic prévu la semaine dernière ne s’est pas produit.

Le peu de liberté supplémentaire à l’extérieur vient après que le pays a été confronté à la pression des groupes de jeunes pour assouplir les mesures.

Mais il est peu probable que le maintien des restrictions intérieures soit bien accueilli; La semaine dernière, Jean-Marc Nollet, président du parti écologiste francophone Ecolo, membre de la coalition au pouvoir, a admis qu’il avait permis à deux personnes d’entrer chez lui depuis un certain temps.

Les universités reprendront les cours en personne à partir du 15 mars et les étudiants pourront y assister en personne un jour par semaine. Des excursions d’une journée seront également autorisées pour les élèves du primaire et du secondaire.

Les funérailles peuvent être suivies par jusqu’à 50 personnes (il était limité à 15). Les mois d’avril et mai verront la reprise d’un plus large éventail d’activités de plein air. À partir du 1er avril, des événements et des rassemblements religieux pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes peuvent avoir lieu à l’extérieur, les participants portant des masques. Les athlètes amateurs peuvent s’entraîner ensemble en groupes de 10 à l’extérieur.

La levée de l’interdiction des voyages non essentiels au sein de l’Union européenne a également été discutée au comité de consultation vendredi: tous les voyages non essentiels à destination et en provenance du pays resteront interdits jusqu’au 1er avril, avec une réévaluation de l’interdiction le 26 mars. en Belgique, les non-résidents sont tenus de présenter deux tests PCR; un avant le départ et un à l’arrivée. Les Belges dont le test est positif doivent s’isoler pendant 10 jours.

Après le 19 avril, les élèves du secondaire pourront retourner en classe à temps plein, mettant fin à l’apprentissage à distance.

Le mois de mai pourrait voir la réouverture du secteur culturel au sens large, y compris les bars, les restaurants et les événements, même si les contrôles resteraient en place.