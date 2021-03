Maliterie.com Ensemble relaxation solo tapissier 2 moteurs HARMONIE + VITAFORM, Finitions: Marron Chiné, Dimensions: 80x200cm, Télécommande: Sans fil, Confort Vitaform: Confort L-L

Le confort sur-mesure d'une literie électrique haut de gamme et d'un matelas 100% latex Reposez-vous sur un sommier relaxation à lattes en hêtre multiplis flexible et robuste à la fois. Avec ses réglages tri-lattes en zone épaule et bassin, il permet de régler la fermeté de manière précise pour un excellent