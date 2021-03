Simon Coveney rencontrera le président iranien Hassan Rohani lors d’une visite à Téhéran

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, se rend samedi à Téhéran pour rencontrer le président iranien Hassan Rohani pour des discussions sur l’accord nucléaire bloqué entre l’Iran et l’UE et les pays du Conseil de sécurité de l’ONU.

La visite, qui est liée au rôle du Conseil de sécurité de l’Irlande, intervient au milieu des signes que l’accord nucléaire iranien (connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, ou JCPOA), qui a été bloqué après avoir été répudié par l’ancien président américain Donald Trump, pourrait être ressuscité. sous l’administration du nouveau président américain Joe Biden.

Le voyage intervient quelques jours après que le gouvernement a annoncé qu’il rouvrirait l’ambassade d’Irlande à Téhéran et verra M. Coveney discuter de questions plus larges au Moyen-Orient avec M. Rohani et le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif.

Mais les responsables ont déclaré que l’accent serait principalement mis sur l’accord nucléaire bloqué. Conclu en 2015 entre l’Iran et les cinq membres permanents du conseil de sécurité – les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et la France – plus l’Allemagne et l’UE, l’accord a vu l’Iran accepter des inspections pour vérifier que son programme nucléaire était purement pacifique en retour pour une levée des sanctions contre le pays.

L’accord a été bloqué ces dernières années après que les États-Unis se soient retirés et aient réimposé des sanctions. Bien que l’UE ait cherché à continuer à appliquer l’accord, l’Iran a ensuite redémarré des processus censés être destinés à produire de l’uranium à des fins militaires.

Cependant, M. Biden a indiqué son désir de redémarrer l’accord et, ces derniers jours, il y a eu des indications que des pourparlers informels pourraient commencer le mois prochain.

L’un des rôles de l’Irlande au Conseil de sécurité est celui de «facilitateur» de la résolution, qui a approuvé l’accord nucléaire en 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint.

Dans un communiqué publié vendredi soir, M. Coveney a déclaré: «L’Irlande est un fervent partisan du JCPOA. Dans notre rôle de facilitateur, l’Irlande tient à maintenir un dialogue étroit avec tous les acteurs et à encourager toutes les parties à revenir au plein respect de l’accord.

« La visite sera également une occasion précieuse de discuter du JCPOA, ainsi que d’autres questions clés au Moyen-Orient, dont beaucoup figurent à l’ordre du jour du Conseil de sécurité. »