Dior ouvrira une boutique à Brown Thomas plus tard cette année

La maison de mode de luxe française Dior prévoit d’ouvrir une boutique dans le grand magasin Brown Thomas sur Grafton Street à Dublin plus tard cette année.

La boutique Dior proposera des accessoires pour femmes au rez-de-chaussée de la boutique Brown Thomas, lors de son ouverture à l’automne. Le magasin de Grafton Street est actuellement fermé en raison des restrictions de niveau 5 sur la vente au détail non essentielle pour contenir la propagation de Covid-19.

L’outlet de Dior comprendra des sacs à main, de la petite maroquinerie et d’autres articles essentiels de Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de Dior. Une sélection de bijoux et de garde-temps sera également exposée.

‘Partenariat passionnant’

Dans un communiqué, Brown Thomas s’est dit «ravi» de sécuriser Dior pour son magasin phare de Grafton Street. «C’est un partenariat incroyablement excitant pour Brown Thomas», a déclaré le directeur général Donald McDonald. «Dior est l’une des marques de luxe les plus prestigieuses au monde, et cette ouverture témoigne de la confiance non seulement en Brown Thomas mais aussi à Dublin et en Irlande en tant que destination shopping exceptionnelle.»

Dior a été fondée à Paris en 1946 par le grand créateur de mode français Christian Dior, décédé en 1957. On lui attribue la révolution de la mode féminine d’après-guerre et fait désormais partie du groupe de produits de luxe LVMH, avec plus de 200 points de vente dans le monde.

Brown Thomas et Arnotts à Dublin font tous deux partie du groupe Selfridges basé au Royaume-Uni. Brown Thomas possède actuellement des magasins sur Grafton Street et Dundrum à Dublin, ainsi que des points de vente à Cork, Limerick et Galway. Elle développe un plus grand magasin dans le centre-ville de Dundrum, sur une grande partie du site précédemment occupé par House of Fraser.

Les derniers comptes montrent que Brown Thomas & Co Ltd a réalisé un bénéfice de 5,9 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 173,7 millions d’euros sur l’année fin février 2020.