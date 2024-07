Les dangers du wifi toujours activé : pourquoi désactiver le wifi de votre smartphone en sortant de chez vous

Garder le wifi activé en permanence expose vos données personnelles à des risques sur les réseaux publics non sécurisés.

Le wifi constamment activé peut entraîner une diminution rapide de la batterie de votre smartphone en raison de la recherche continue de réseaux.

Utilisez des réseaux protégés par mot de passe, un VPN et désactivez le partage automatique pour améliorer la sécurité lors de connexions hors domicile.

Pour optimiser les performances et la sécurité, désactivez le wifi en extérieur et privilégiez les données mobiles ou des applications de gestion de connexion.

Avec l’usage continu des smartphones dans notre quotidien, laisser sonsemble pratique. Cependant, cette habitude peut présenterpour la sécurité et les performances de votre appareil. Cet article explore les raisons pour lesquelles vous devriez envisager de désactiver le wifi de votre smartphone lorsque vous quittez votre domicile.Lire : Quelle est la cyberattaque la plus courante en 2024? est un enjeu majeur à chaque connexion à internet. Le wifi joue un rôle clé, surtout lorsqu’il s’agit de réseaux publics.Lorsque vous êtes hors de chez vous, votre smartphone tente automatiquement de se connecter aux réseaux wifi disponibles. Parfois, ces réseaux peuvent être compromis ou créés par des pirates cherchant à accéder à vos informations personnelles. Voici quelques exemples de risques :En vacances ou lors de voyages d’affaires, il est tentant d’utiliser le wifi gratuit disponible dans les aéroports. Pourtant, ces réseaux ne sont pas toujours sécurisés et peuvent exposer votre smartphone à plusieurs menaces. Pour une, il est recommandé de désactiver votre wifi et d’utiliser plutôt des données mobiles ou un VPN (réseau privé virtuel).Un autre facteur à prendre en compte est l’effet du wifi sur la durée de vie de la batterie. Garder le wifi activé constamment peutLorsque le wifi est activé, votre smartphone recherche en permanence des réseaux disponibles. Cette activité consomme beaucoup d’énergie et peut réduire significativement l’autonomie de votre téléphone.Dans certaines situations, vous n’avez même pas besoin de wifi. Ladu wifi ou l’utilisation d’applications permettant sa gestion automatique peut grandement optimiser la consommation d’énergie de votre smartphone. Pensez également à activer le mode avion si vous n’avez pas besoin de rester connecté.Si vous devez absolument utiliser le wifi en déplacement, voici quelques conseils pourPréférez les réseaux protégés par un mot de passe. Les wifi publics sans protection sont souvent les cibles des cybercriminels.Un VPN (réseau privé virtuel) crée une connexion sécurisée entre votre appareil et internet. Il chiffre toutes les données que vous envoyez et recevez, rendant plus difficile leur interception par des tiers malveillants.Assurez-vous que toutes vos applications, y compris le système d’exploitation de votre smartphone, sont à jour. Les mises à jour incluent souvent des correctifs de sécurité importants qui protègent contre les vulnérabilités.Certains smartphones partagent automatiquement les données avec des appareils connectés au même réseau. Désactivez cette fonction pour éviter que des inconnus n’accèdent à vos fichiers personnels.Laisser le wifi activé peut affecter non seulement la sécurité et la batterie, mais aussi lade votre appareil.Les ondes radio émises par le wifi peuvent interférer avec d’autres appareils électroniques, comme les enceintes Bluetooth, ce qui diminue leur performance.Avec le wifi activé, votre smartphone recevra en permanence des notifications d’applications ou servies en ligne. Cela peut entraîner un ralentissement systématique de votre appareil et nuire à votre expérience utilisateur.Savoir quand réellement activer ou désactiver le wifi peut vous aider à optimiser l’utilisation de votre smartphone de manière efficace.Chez vous, le risque de sécurité lié à votre propre réseau est moindre comparé aux réseaux publics. Ainsi, gardez le wifi activé pour des connexions internet rapides et stables. Par contre, en extérieur, privilégiez l’utilisation de datas mobiles qui, même si limitées, offrent une meilleure sécurité.Certaines applications permettent de créer des, basculant automatiquement entre différentes sources d’internet selon votre localisation. Ces outils peuvent significativement améliorer votre gestion de la connectivité et prolonger la durée de vie de votre batterie.Pour ceux intéressés par une technologie avancée, divers produits et logiciels permettent d’améliorer la gestion de la connexion de votre smartphone.Des applications telles queou encoreoffrent des solutions pour mieux gérer l’activation et la désactivation du wifi sur votre téléphone en fonction de différents critères, comme la localisation ou le niveau de batterie.Certains routeurs modernes proposent des fonctions avancées de sécurité comme le filtrage des adresses MAC, le pare-feu intégré ou encore la possibilité de créer des réseaux invités distincts de votre réseau principal. Investir dans ces produits peut renforcer la sécurité de vos connexions wifi domestiques.Il existe aussi des outils en ligne pour tester lade votre réseau wifi. Utilisez-les régulièrement pour identifier les faiblesses potentielles et adapter vos configurations en conséquence.