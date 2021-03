La manifestation anti-verrouillage de Cork, suivie par des centaines de personnes, passe pacifiquement

Un rassemblement anti-lockdown s’est déroulé sans incident dans le centre-ville de Cork alors qu’une succession d’orateurs a vivement critiqué la réponse du gouvernement à Covid-19 sous les applaudissements enthousiastes d’une foule estimée par Gardaí à environ 700 personnes.

Une importante force de Garda était évidente dans le centre-ville à partir de midi samedi, tandis que l’hélicoptère de soutien aérien de Garda volait au-dessus de la tête. Le rassemblement d’une heure à la jonction de Patrick St et Winthrop Street a été surnommé par les organisateurs «A Rally for Truth».

Parmi les orateurs figurait l’ancien conseiller du comté de Cork, Diarmuid O Cadhla, qui a affirmé que le gouvernement mentait sur le nombre de personnes décédées de Covid-19 et suscitait la peur parmi les gens d’un verrouillage inutile.

« Les gens ont vraiment peur – ils vivent dans la peur, inutilement », a déclaré M. O Cadhla, qui a accusé le gouvernement de « tourner les chiffres » et a déclaré qu’ils se concentraient sur « une maladie qui était une cause mineure de décès » plutôt que d’investir. dans un système de santé publique adapté à tous.

«Au cours de la dernière semaine, ils nous ont dit que, heureusement, les chiffres baissaient – je dirais que c’est parce que le printemps est dans l’air – l’été arrive et les symptômes pseudo-grippaux, ce que Covid affiche, manquent dans le été – ils réduisent considérablement.

Les gens prennent part à une manifestation à Cork samedi. Photographie: Niall Carson / PA Wire



«Les banques et les grandes sociétés pharmaceutiques vont faire des milliards de dollars de profit de cette crise et nous, le peuple, sommes à nouveau utilisés comme chair à canon pour enrichir les plus riches de notre société. Nous avons besoin de médias qui nous disent la vérité et nous avons besoin d’un journalisme qui découvre la vérité et nous ne l’obtenons pas.

Plus tôt, un autre orateur, Peter O’Donoghue, originaire de Kilworth, qui se décrivait comme un homme de famille ordinaire, a déclaré qu’il assistait au rassemblement simplement pour montrer sa frustration envers le gouvernement et ce qu’il a dit était son «utilisation inconstitutionnelle du verrouillage contre Covid».

«Je marche pour toutes les personnes qui sont mortes seules de toutes causes depuis le début de ce verrouillage et qui n’ont jamais eu de funérailles convenables – je marche aussi pour leurs familles qui n’ont pas été en mesure de pleurer correctement à cause de ce verrouillage inutile», a-t-il déclaré.

Un autre orateur, Louise Donnellan de Carrigaline, a remercié les gens d’être venus aujourd’hui pour «montrer à Micheál Martin et Leo Varadkar que nous défendons nos droits démocratiques, nos droits à la liberté, nos droits de voyager dans ce pays et sur cette île en paix».

Un autre orateur, Paddy Bulman de Youghal, a affirmé que le gouvernement disait aux gens de rester à la maison pour arrêter la propagation du virus, mais ce qu’ils voulaient vraiment était d’empêcher les gens de se propager, c’était la vérité et d’empêcher le thème d’exercer le droit souverain de choisir sa forme de gouvernement.

Il y avait une grande présence garda dans la ville avant et pendant la manifestation. Photographie: Niall Carson / PA Wire



«Ils vont supprimer vos droits constitutionnels et vous enfermer chez vous et lorsque vous le remettez en question, ils vous accusent d’être un grand public infesté de virus, d’extrême droite, néo-nazi, crypto-fasciste, désobéissant – il ne s’agit pas d’arrêter la propagation du virus, il s’agit d’arrêter de répandre la vérité », a-t-il affirmé.

Parmi les participants au rassemblement se trouvaient des jumelles, Katriona et Pamela Mackey, toutes deux membres de l’équipe de camogie de Cork qui ont déclaré ne pas être des extrémistes de droite mais étaient profondément préoccupées par les dommages collatéraux que le verrouillage avait sur le bien-être physique et mental des gens.

«Je ne pense pas que le gouvernement et le Nphet (National Public Health Emergency Team) aient pris en compte l’impact du verrouillage sur la santé mentale des gens – nous ne pouvons plus ignorer les dommages collatéraux – quelques semaines c’était bien mais 12 mois plus tard , ce qui a réellement changé – rien n’a changé », a déclaré Katriona de Douglas.

Pamela a ajouté: «Nous sommes à la traîne par rapport à tous les autres pays en termes de stratégie de sortie – je veux dire qu’ils semblent ignorer l’impact bénéfique du sport sur la vie des jeunes. Sommes-nous prêts à perdre tout cet impact bénéfique du sport avec ce verrouillage, je ne pense tout simplement pas que ce soit juste. »

Un certain nombre de personnes présentes au rassemblement portaient des masques, mais la grande majorité n’avait pas de couvre-visage, tandis que les règles de distanciation sociale étaient presque totalement ignorées, pratiquement personne ne se tenant à une distance de deux mètres de la personne à côté d’eux, entraînant une énorme congestion dans les rues. .

Le rassemblement s’est terminé avec le musicien ambulant bien connu de Cork, Shirley Scannell chantant «Le Notre Père» dans le rôle de Gaeilge avant que M. O Cadhla ne conduise la foule, dont une poignée portait des tricolores, dans une interprétation d’Amhran na bhFiann avant qu’ils ne se dispersent pacifiquement.

Une femme participe à la manifestation. Photographie: Niall Carson / PA Wire



Arrestations

Selon Garda Press, gardaí dans la ville de Cork a mis en place un plan de maintien de l’ordre impliquant plus de 200 membres de la force, y compris l’unité montée de Garda, l’unité Garda Dog et l’unité nationale de l’ordre public de Garda, mais aucune des trois unités n’a des problèmes sont survenus avec l’événement.

Une personne a été arrêtée pour des infractions à l’ordre public tandis qu’un artiste de rue qui se produit comme cracheur de feu a été arrêté pour une infraction à l’article 31 (a) (9) de la loi sur la santé de 1947 lorsqu’il est arrivé sur les lieux du rassemblement avec une cartouche d’essence et a refusé de se conformer à une directive de la Garda.

Dans le cadre de l’opération Fanacht, l’opération nationale en cours à l’appui des règlements de santé publique, des points de contrôle supplémentaires à haute visibilité ont été établis sur toutes les principales routes d’accès à la ville de Cork par gardaí dans les divisions Cork Nord et Cork Ouest pour garantir le respect des restrictions de voyage.

Les agents ont arrêté quatre autres personnes – trois hommes et une femme – dans les comtés de Cork, Kerry et Kildare dans ce qu’ils disent être des arrestations «liées à l’événement dans la ville de Cork» après avoir omis de se conformer aux instructions de la gardaí en vertu de la section 31 (a) (7 ) Loi de 1947 sur la santé.

Gardaí avait averti les membres du public à l’avance de ne pas assister à la manifestation du centre-ville et ils avaient mis en place un vaste plan de maintien de l’ordre.

Des sources de Garda ont déclaré que la violence qui s’est produite lors d’un événement anti-lockdown à Dublin le week-end dernier avait informé la préparation du plan de police pour la manifestation de Cork, bien que les organisateurs de l’événement de Cork disent qu’ils ne sont en aucun cas affiliés à ceux qui sont derrière le week-end dernier. Manifestation de la rue Grafton.