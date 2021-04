Les actions «imprudentes» de la Russie sont inquiétantes mais la puissance de Moscou est en déclin, selon le nouveau chef du service britannique de renseignement extérieur.

Le patron du MI6, Richard Moore, a souligné l’intensification des tensions autour de l’Ukraine et les informations de la semaine dernière selon lesquelles l’agence de renseignement militaire russe, le GRU, a fait exploser une usine d’armes tchèque comme source de préoccupation.

« Lorsque vous obtenez ce modèle de comportement imprudent, bien sûr, vous regardez ce qui se passe en Ukraine et bien sûr cela nous inquiète », a déclaré Moore dans une interview accordée dimanche à Times Radio.

La semaine dernière, Moscou a annoncé qu’il rappellerait près de 100 000 soldats de la frontière ukrainienne, apaisant les tensions au milieu des craintes d’une invasion généralisée. Moore a déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis avaient averti le président russe Vladimir Poutine des dommages qu’une invasion pourrait causer.

Malgré les inquiétudes, Moore a déclaré que la puissance de Moscou diminuait.

«La Russie est une puissance objectivement en déclin sur les plans économique et démographique», a-t-il déclaré. «C’est un endroit extrêmement difficile. Et clairement le traitement d’Alexei Navalny, comme nous l’avons vu avec les milliers de manifestants dans les rues de… un certain nombre de villes, montre qu’il y a beaucoup de désaffection envers M. Poutine. Le chef de l’opposition Navalny a été emprisonné en février et a entamé une grève de la faim pour protester contre son traitement.

Moore – le premier chef du service à avoir jamais accordé une interview télévisée – a également révélé que le MI6 vérifie les engagements écologiques des pays.

«Bien sûr, nous avons un rôle à jouer dans cet espace», a-t-il déclaré. «Là où les gens souscrivent à des engagements sur le changement climatique, c’est peut-être notre travail de nous assurer que ce qu’ils font vraiment reflète ce à quoi ils ont souscrit.»