Boris Johnson espère avoir de la chance pour la troisième fois avec la réouverture des écoles anglaises

LONDRES – Boris Johnson commence son troisième test de «déverrouillage» dans une grande école lundi – et il doit le réussir avec brio.

La plupart des élèves anglais retourneront en classe cette semaine après que les écoles aient été forcées de fermer leurs portes à tous, sauf aux enfants des travailleurs clés au début de janvier, alors que les infections à coronavirus devenaient incontrôlables.

La réouverture complète des écoles est la première étape de la «feuille de route» en quatre étapes du Premier ministre britannique pour revenir à la normalité. Il verra le déverrouillage progressif de la société au plus tôt le 21 juin, date à laquelle le gouvernement espère lever toutes les restrictions sur les contacts sociaux.

Johnson est déjà venu ici, renvoyant les enfants à l’école l’été dernier, seulement pour freiner à l’approche de Noël alors que les cas augmentaient. Une brève tentative de réouverture des institutions en janvier a été rapidement abandonnée lorsque Johnson a ordonné au Royaume-Uni de procéder à son troisième verrouillage national.

Cette fois, il est déterminé à adopter un ton plus mesuré, exhortant le public au cours du week-end à s’en tenir aux règles alors que le gouvernement adopte une approche «prudente».

Mais les experts de la santé et les opposants politiques avertissent que le Premier ministre n’est pas encore sorti du bois, des questions subsistant quant à l’efficacité du système britannique de test, de traçabilité et d’isolement, et des inquiétudes quant à la hausse des taux d’infection alors que les enfants recommencent à se mélanger avec des amis.

Le Royaume-Uni est «encore loin d’avoir un système de test, de traçabilité et d’isolement fonctionnel», selon Martin McKee, professeur de santé publique européenne à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et membre d’Independent Sage, un groupe de scientifiques dirigés par l’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement David King. Il a ajouté qu’il était regrettable qu’il n’y ait pas eu plus de soutien financier pour ceux qui avaient besoin de s’isoler lors de l’annonce du budget de la semaine dernière.

Le chef du système national de test et de traçabilité de l’Angleterre, Dido Harding, a déclaré en février qu’au moins 20 000 personnes par jour ne seraient pas auto-isolées quand on leur dit de le faire. Le parti travailliste de l’opposition veut élargir son soutien aux personnes qui s’isolent, affirmant que certains estiment qu’ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de suivre les règles.

McKee s’est également demandé si la capacité de traçage du système était à la hauteur après qu’il ait fallu des jours pour trouver quelqu’un au Royaume-Uni qui avait été testé positif pour une «variante préoccupante» du coronavirus brésilien mais qui n’a pas donné les coordonnées appropriées.

«Nous devons être en mesure de contrôler les épidémies et les situations en toute confiance, comme trouver la personne qui est venue du Brésil, plutôt que de la rechercher, puis elle s’est finalement appelée elle-même», a-t-il ajouté.

‘Chemin irréversible’

Malgré ces inquiétudes, le gouvernement a clairement indiqué dimanche qu’il était déterminé que l’enseignement à domicile appartiendrait au passé pour les parents. « La raison pour laquelle nous adoptons cette approche prudente est que les mesures que nous prenons sont des mesures qui ne seront jamais inversées », a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, à Times Radio.

Même si le taux de reproduction du virus grimpe au-dessus de un, point auquel le nombre de cas de COVID continue d’augmenter, il ne devrait y avoir aucune pause dans le retour à l’école, a déclaré Susan Hopkins de Public Health England à la BBC.

Elle a dit qu’elle s’attendait à ce que la relation entre l’augmentation du nombre de cas et les hospitalisations diverge, car de plus en plus de personnes sont vaccinées, en particulier celles qui auraient probablement besoin d’une hospitalisation. Certains cas dans la communauté sans nécessiter de restrictions supplémentaires seraient acceptés, a-t-elle déclaré.

Le nombre de décès quotidiens dus à la maladie atteignant un sommet de 1820 à un moment donné en janvier et le Royaume-Uni enregistrant l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde, le Premier ministre peut difficilement se permettre un autre pic d’infections et de décès.

Pourtant, de nombreux députés de son propre parti ont clairement indiqué qu’ils ne toléreraient probablement pas un retour aux restrictions, exprimant de graves inquiétudes quant à l’impact économique et social des verrouillages.

La députée conservatrice Pauline Latham, membre du Covid Recovery Group des législateurs d’arrière-ban, a averti que toute nouvelle annulation des mesures de verrouillage serait «dévastatrice» pour les enfants.

«Il est très important que cela ne s’inverse pas, et je ne vois pas pourquoi cela devrait», a-t-elle dit – et a exhorté le gouvernement à agir encore plus rapidement. «Il me semble que nous devons vraiment voir comment se déroulent ces cinq premières semaines. Et s’il réussit aussi bien, que je pense qu’il devrait l’être, alors nous devrions revoir comment nous devrions peut-être aller un peu plus vite. »