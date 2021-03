Le nombre de doses de vaccin disponibles dans l’UE devrait doubler pour atteindre 100 millions par mois à partir d’avril, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au journal allemand Stuttgarter Nachrichten dans une interview publiée aujourd’hui.

« A partir d’avril, les quantités pourraient à nouveau doubler selon les plans des fabricants, également parce que d’autres vaccins sont sur le point d’être approuvés », a déclaré von der Leyen. Elle a ajouté qu’elle s’attend à «une moyenne d’environ 100 millions de doses par mois au deuxième trimestre, un total de 300 millions d’ici la fin juin».

Dans une interview télévisée distincte ce matin avec France 2, le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton, a lancé un message tout aussi optimiste: «La bonne nouvelle est que nous disposons d’un portefeuille suffisamment large d’entreprises et d’usines qui me donne la certitude que nous serons en mesure de saisir sur les retards », a déclaré Breton.

La Commission européenne et von der Leyen ont été critiqués pour la lenteur du déploiement des vaccinations dans le bloc, certains pays se tournant à l’étranger pour des injections qui ne sont pas approuvées pour une utilisation dans l’UE.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé trois vaccins – de Pfizer / BioNTech, Moderna et Oxford / AstraZeneca – pour une utilisation dans l’UE. Il devrait prendre une décision sur un quatrième, de la société américaine Johnson & Johnson, dès ce jeudi.

Breton a déclaré la semaine dernière que l’UE serait en mesure de produire entre 2 et 3 milliards de doses de vaccin par an d’ici la fin de 2021, et qu’il était convaincu que le bloc disposera de suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes d’ici la fin de la été.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. De la tarification des médicaments, de l’EMA, des vaccins, de la pharmacie et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui guident l’agenda de la politique de santé. E-mail [email protected] pour un essai gratuit.