L’immunité de Covid-19 dure jusqu’à six mois après l’infection – Hiqa

L’immunité après l’infection par Covid-19 peut durer jusqu’à six mois, a conseillé le chien de garde de l’État.

C’est le double de la période de 12 semaines qui s’applique actuellement à titre indicatif en Irlande.

Selon la Health Information and Quality Authority (Hiqa), les conseils post-infection pour les contacts étroits devraient être prolongés à six mois conformément aux nouvelles preuves.

La recommandation de Hiqa sera examinée par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), qui lui avait demandé d’examiner les preuves internationales et l’opinion d’experts sur la question.

Les études examinées par Hiqa ont été menées avant décembre dernier. Depuis lors, de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 ont été découvertes et le déploiement du vaccin a commencé.

En conséquence, il indique que l’applicabilité des résultats aux nouvelles souches et aux populations vaccinées est inconnue.

«Nous avons conseillé de prolonger l’immunité présomptive de Nphet jusqu’à six mois après l’infection. Le risque de réinfection par le SRAS-CoV-2 est faible et aucune preuve n’a été trouvée pour suggérer que l’immunité diminue au cours de cette période », a déclaré le Dr Máirín Ryan, directeur général adjoint de Hiqa et directeur de l’évaluation des technologies de la santé.

La revue a identifié cinq études rapportant de faibles taux de réinfection jusqu’à sept mois après l’infection initiale.

En ce qui concerne la durée à long terme des réponses immunitaires, il a constaté que, bien qu’il puisse y avoir un déclin des réponses anticorps au fil du temps, les réponses des lymphocytes T et B persistent jusqu’à huit mois après l’infection.