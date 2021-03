Les conservateurs britanniques dévient la guerre culturelle de Meghan et Harry

LONDRES – #TeamMeghan ou #TeamLiz?

La guerre culturelle destructrice de la Grande-Bretagne ouvre un nouveau front déclenché par des allégations explosives du prince Harry et de sa femme Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Mais pour le moment, les conservateurs au pouvoir au Royaume-Uni restent à l’écart de la crise, certains étant conscients des enjeux constitutionnels élevés.

Dans une interview de 2 heures avec l’animatrice de télévision Oprah Winfrey qui a été diffusée aux États-Unis dimanche soir et à la télévision terrestre britannique lundi, le couple a affirmé qu’avant la naissance de leur fils Archie, il y avait eu des «préoccupations et des conversations» avec un membre de la famille royale sur la couleur de sa peau.

Interrogé par Winfrey s’il y avait des inquiétudes que son enfant soit «trop brun», Markle a répondu: «Si c’est l’hypothèse que vous faites, c’est assez sûr.» Winfrey a confirmé plus tard au nom de Harry que la remarque n’avait pas été faite par la reine ou son mari.

Le parti travailliste de l’opposition est passé à l’action, la secrétaire à l’éducation de l’ombre, Kate Green, appelant le palais à enquêter sur les allégations, tandis que son patron, le chef du parti Keir Starmer, a déclaré qu’elles «devraient être prises au sérieux». Mais le premier ministre Boris Johnson et la plupart des conservateurs ont essayé de rester en dehors de cela.

Le seul ministre à avoir déclaré publiquement une opinion ferme était Zac Goldsmith du ministère des Affaires étrangères – membre de la Chambre des lords – qui a tweeté: «Harry fait exploser sa famille. Ce que Meghan veut, Meghan l’obtient.

D’autres ministres ont tenté de dissiper les tensions. Alister Jack, le secrétaire d’État pour l’Écosse, a déclaré à POLITICO qu’il n’avait pas regardé l’interview et ne voulait pas commenter directement. Mais il a ajouté: «Comme toutes les familles, elles ont eu des problèmes dans le passé, mais toutes les familles s’en remettent et s’en sortent et je ne doute pas que cette famille le fera aussi.

« [The queen] et son mari est probablement le couple le plus célèbre et le plus aimé du monde. Je n’ai que de l’admiration pour elle », dit-il.

D’autres sont conscients de la toxicité de l’allégation de racisme pour la famille royale et pour le Royaume-Uni en général. «Quand il fuit, comme il le fera inévitablement, à propos de qui a fait cette remarque [about Archie’s skin color,] certaines des conséquences pour la monarchie sont assez graves dans la Grande-Bretagne moderne », a déclaré un ancien ministre conservateur.

«Mis à part les remarques de Zac, beaucoup de collègues pensent en fait qu’il y a des ramifications à long terme assez importantes et que cela pourrait menacer la succession des gens au trône. La position de la monarchie constitutionnelle, la position du syndicat, la position du Commonwealth seraient toutes mises en danger », ont-ils dit.

Des sondages rapides depuis que les affirmations ont été rendues publiques suggèrent que parmi les électeurs, la réaction à l’entrevue divise les lignes de parti. Un sondage instantané de YouGov auprès de 4654 adultes mardi, effectué après la diffusion de l’interview au Royaume-Uni, a révélé que 38% des partisans travaillistes avaient le plus de sympathie pour Harry et Meghan, contre seulement 8% des conservateurs. En revanche, 64% des conservateurs ont déclaré avoir le plus de sympathie pour la reine et la famille royale au sens large.

Mais un deuxième ancien ministre conservateur a mis en garde contre le fait de jouer pour la base du parti. « C’est l’une de ces choses auxquelles vous devez penser à votre réaction dans le sens où il peut sembler sûr d’être anti-Meghan parce que vos électeurs sont probablement anti-Meghan, mais vous devez penser à l’avenir », ont-ils déclaré. . «L’avenir, ce sont les jeunes et, de toute évidence, les personnes issues d’une minorité ethnique sont probablement très sympathiques à Meghan, et si vous finissez par les aliéner, cela pourrait vous coûter plus tard.

La réaction se divise également selon les générations. Quarante-huit pour cent des 18-24 ans et 28% des 25 à 49 ans étaient les plus sympathiques à Markle et au prince Harry, contre seulement 9% des plus de 65 ans.

Sympathie tranquille

Il peut aussi y avoir une sympathie tranquille pour les Sussex sur les bancs des conservateurs. Une poignée de députés conservateurs, dont Gillian Keegan et Vicky Ford, qui sont maintenant toutes deux ministres dans le gouvernement de Johnson, a signé une lettre en 2019 organisé par la députée travailliste Holly Lynch exprimant sa solidarité avec la duchesse de Sussex pour son traitement par la presse.

La majorité des les signataires venaient du Parti travailliste, bien que Lynch ait expliqué que de nombreuses femmes conservatrices n’auraient pas été en mesure de signer la lettre parce qu’elles étaient sur le banc avant ou qu’elles n’avaient pas vu son e-mail original.

«Il y aura des opinions partagées sur la famille royale à travers les bancs politiques, mais j’espère que tous les députés sont préoccupés par la lutte contre la discrimination, les préjugés et le racisme et c’est ce qui, j’espère, unit les députés. C’est certainement ce qui unit tous les députés travaillistes », a déclaré Lynch.

Antoinette Sandbach, une ancienne députée conservatrice qui a fait défection chez les libéraux démocrates en 2019 et a signé la lettre de Lynch, a déclaré: «Je suis aussi grand royaliste que vous. Je suis un grand fan de la reine, je lui ai écrit en tant que député en joignant les cartes d’anniversaire de mes électeurs. Je suis un grand fan de la famille royale, mais je pense qu’ils se trompent. »

«J’espère vraiment qu’ils garderont le chemin du retour ouvert pour eux deux. Je pensais qu’Harry était très crédible. J’ai beaucoup de sympathie pour eux », a-t-elle ajouté.

Le deuxième ancien ministre conservateur a ajouté: «Je pense que si les gens encerclent les wagons et disent que la meilleure façon de gérer cela est de saccager Meghan, ils manqueront l’occasion de moderniser et d’adapter totalement la monarchie. Ce serait une chose incroyable si les gens se penchaient réellement sur cela et disaient qu’il y a des leçons à en tirer. Meghan et Harry ont soulevé des points importants.

Les gens ne devraient pas choisir rapidement un camp dans la bataille transatlantique des relations publiques. «Je ne pense pas que ce soit la bonne approche», a-t-il déclaré.