Les partenaires gouvernementaux espagnols font preuve de mauvais sang en public

MADRID – Le plus grand parti politique d’Espagne et son partenaire de gauche au pouvoir entrent dans l’histoire. Ils sont également en guerre.

Le Parti socialiste des travailleurs (PSOE) et Unidas Podemos (UP) ont formé le premier gouvernement de coalition nationale de l’ère moderne en janvier 2020. Le PSOE, du Premier ministre Pedro Sánchez, est le partenaire principal et l’UP a cinq ministres. Ensemble, ils ont poussé un barrage de lois au Parlement, en grande partie en réponse au coronavirus, tout en repoussant une vague d’hostilité de la droite politique.

Cependant, ces dernières semaines, la discorde bouillonnante au sein de la coalition a atteint son paroxysme, en raison d’une combinaison de différences politiques et d’affrontements de personnalité. Les querelles, dont une grande partie s’est déroulée en public, menacent d’éclipser le programme législatif du gouvernement.

«Je ne pense pas qu’il soit bon de mettre le gouvernement de coalition sous tension», s’est plaint Pablo Iglesias, chef de l’UP et l’un des quatre vice-premiers ministres. «Et cela est mis à rude épreuve lorsque les accords ne sont pas respectés.»

Le PSOE a fait plus d’efforts pour maintenir les différends à huis clos. Sánchez a appelé ses partenaires du gouvernement à «baisser les décibels». Cependant, le porte-parole du parti, José Luis Ábalos, a admis que «nous sommes des partis différents et que chaque jour nos différences sont plus claires».

Les différends se présentent sous différentes formes.

La réponse de l’UP aux troubles de la rue dans plusieurs villes à la suite de l’emprisonnement du rappeur catalan Pablo Hasél le 16 février, pour des tweets et des paroles de chansons, a été un point d’éclair.

Alors que la police luttait pour contrôler les manifestations, parfois violentes, le porte-parole parlementaire de l’UP, Pablo Echenique tweeté «Tout mon soutien aux jeunes antifascistes qui réclament justice et liberté d’expression.»

La position d’Echenique a suscité de vives critiques de la part de la droite politique et Carmen Calvo, vice-Premier ministre du PSOE, l’a accusé «d’encourager» les violences.

L’affaire Hasél alimente une tension plus large sur la manière dont les partenaires de la coalition perçoivent les références démocratiques de l’Espagne.

Le PSOE, qui gouverne depuis 24 ans au total depuis le retour de l’Espagne à la démocratie dans les années 1970, tend à défendre les institutions du pays, telles que la justice, la police et la monarchie.

Podemos – le principal parti au sein du ticket électoral UP – est nouveau pour le gouvernement national. Depuis sa création en 2014, il a fréquemment remis en question l’intégrité de telles institutions et même la constitution de 1978.

Iglesias a récemment déclaré qu ‘«il n’y a pas de situation de normalité politique et démocratique en Espagne». Il a souligné les dirigeants de l’indépendance catalane qui ont été emprisonnés ou ont fui le pays.

Alors que le PSOE continue de défendre la monarchie, malgré une série de scandales qui ont vu l’ancien roi Juan Carlos s’exiler volontairement l’été dernier, l’UP maintient une position républicaine.

Lors d’un récent événement parlementaire, Iglesias a refusé d’applaudir un discours du roi Felipe qui saluait la consolidation démocratique de l’Espagne depuis la mise en échec d’une tentative de coup d’État 40 ans plus tôt.

«C’est un débat symbolique», a déclaré Pablo Simón, politologue à l’Université Carlos III de Madrid, à propos de la question de la monarchie et de la démocratie. «Pour Podemos, c’est une façon de se différencier des socialistes, de montrer qu’ils sont toujours les mêmes qu’avant de faire partie du gouvernement.»

Il a ajouté que Podemos « préfère parfois protester plutôt que d’être au gouvernement et c’est difficile pour lui. »

Bien que de telles questions ne causent que des dommages limités aux relations entre les partis au pouvoir, certaines questions politiques concrètes ont été plus corrosives.

La vision commune des parties sur des questions telles que l’environnement et l’égalité des sexes en fait des alliés naturels, mais elle conduit également à des batailles de territoire.

Podemos s’est plaint que les socialistes l’ont exclu de la préparation d’un projet de loi contre la discrimination, même s’il dirige le ministère de l’égalité. Lorsque l’UP s’est abstenu, avec le Parti populaire conservateur (PP), lors d’un vote parlementaire préliminaire sur le projet de loi, il semblait que la guerre était déclarée contre son partenaire de coalition.

«N’utilisez pas cette chambre pour vous mettre les doigts dans les yeux», a déclaré un Íñigo Errejón exaspéré, du parti de gauche Más País, en reprochant aux deux parties leurs bavardages de plus en plus publics.

Pendant ce temps, Podemos affirme que son partenaire dilue et retarde un projet de loi sur le logement en préparation pour le Parlement.

Les deux parties ont convenu en octobre, avec leurs alliés parlementaires, que la loi devrait permettre aux autorités locales d’intervenir sur le marché locatif et de réduire les tarifs dans les zones où elles sont devenues incontrôlables. Mais Ábalos du PSOE a suggéré récemment qu’il valait mieux «promouvoir plutôt qu’imposer» des contrôles des loyers.

Le lendemain, Gerardo Pisarello de l’aile catalane de Podemos, a demandé «à quoi sert un gouvernement de coalition progressiste» si des mesures telles que la régulation des loyers ne sont pas réalisables? Il a appelé le problème «une ligne dans le sable».

Selon les initiés de Podemos, la loi sur le logement est le dernier cas de non-respect par le PSOE du contenu et du calendrier convenus de la législation.

«Les gens n’ont pas voté pour Podemos juste pour qu’il s’assoie et regarde son partenaire de coalition revenir sur sa parole, surtout en matière de politique sociale», a déclaré une personne proche de la direction de l’UP. «Nous allons continuer à être très têtus à ce sujet.»

Il y a aussi des problèmes de personnalité. Alors que la chimie entre Sánchez et Iglesias reste bonne, le vice-Premier ministre Calvo est considéré comme une cause de friction. Podemos estime que Calvo, un vétéran de l’administration du PSOE 2004-2011, s’est mêlée de domaines qui dépassent ses attributions, comme l’égalité des sexes.

Avec Podemos qui a récemment dévoilé un projet de loi visant à faciliter la transition entre les sexes, il y a des craintes que les deux parties ne s’affrontent à nouveau, car le PSOE adopte une approche plus traditionnelle. Les célébrations entourant la Journée internationale de la femme le 8 mars pourraient être une autre cause de conflits.

Le PSOE voit l’habitude de son partenaire de diffuser publiquement ses griefs sur les réseaux sociaux et les fuites aux journalistes comme symptomatique de l’inexpérience de l’UP au gouvernement.

«Il y a une faction de Podemos qui croit qu’elle doit constamment faire passer son message à travers les médias et justifier le fait qu’elle est au gouvernement», a déclaré un initié de la coalition.

L’opposition peine à capitaliser sur les difficultés de la coalition. Bien que l’extrême droite Vox ait bien sondé, le PP et Ciudadanos, au centre-droit, ont tous deux mal performé lors des récentes élections catalanes, mettant leurs dirigeants sous pression.

Les deux partenaires de l’administration Sánchez sont convaincus de pouvoir surmonter la tourmente actuelle, et l’arithmétique parlementaire suggère que le gouvernement survivra.

«Le gouvernement ne va pas s’effondrer», a déclaré Simón de l’Université Carlos III. «Il n’y a pas d’alternative au Congrès qui permettrait au PSOE de gouverner seul. Et deuxièmement, avoir des élections maintenant serait un suicide pour les deux partenaires parce que la situation économique est mauvaise.

Cependant, le mauvais sang qui a fait la une des journaux ces dernières semaines ne disparaîtra pas de sitôt. La question est de savoir si elle s’atténuera suffisamment pour permettre à la toute première coalition espagnole de s’épanouir.