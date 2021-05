Les frappes israéliennes sur Gaza se poursuivront «  aussi longtemps que nécessaire  », dit Netanyahu

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu, accusant le Hamas d’avoir lancé près d’une semaine d’hostilités en tirant des roquettes sur Israël, a déclaré samedi qu’Israël continuerait de frapper à Gaza aussi longtemps que nécessaire et ferait tout son possible pour éviter des victimes civiles.

« Le parti qui porte la culpabilité de cette confrontation, ce n’est pas nous, ce sont ceux qui nous attaquent », a déclaré M. Netanyahu dans un discours télévisé. «Nous sommes toujours au milieu de cette opération, elle n’est toujours pas terminée et cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire.»

«Contrairement au Hamas, qui a délibérément l’intention de nuire aux civils tout en se cachant derrière des civils, nous faisons tout, mais tout, pour éviter ou limiter autant que possible les civils et frapper directement les terroristes à la place.»

Israël a pilonné Gaza samedi, détruisant une tour abritant des organes de presse, tandis que des salves de roquettes palestiniennes ont frappé Tel Aviv sans signe de fin de près d’une semaine de combats.

De la fumée s’échappe après une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza qui a ciblé l’enceinte d’Ansar, liée au mouvement Hamas. Photographie: Mahmud Hams / AFP via Getty



Les Palestiniens affirment qu’au moins 140 personnes, dont 39 enfants, ont été tuées à Gaza depuis que le conflit a éclaté lundi. Israël a fait état de 10 morts, dont deux enfants.

L’armée israélienne a détruit un bloc de 12 étages dans la ville de Gaza qui abritait les opérations médiatiques américaines Associated Press (AP) et Al Jazeera au Qatar, ainsi que d’autres bureaux et appartements.

Israël a donné un avertissement préalable de la frappe afin qu’elle puisse être évacuée. L’armée israélienne a déclaré plus tard que le bâtiment était une cible militaire légitime car il contenait des actifs militaires du Hamas, le groupe islamiste qui dirige Gaza.

La grève a été condamnée par l’AP et Al Jazeera. Les États-Unis ont déclaré à Israël «qu’assurer la sûreté et la sécurité des journalistes et des médias indépendants est une responsabilité primordiale», a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

M. Netanyahu a déclaré au président américain Joe Biden lors d’un appel téléphonique qu’Israël faisait tout pour éviter de nuire aux non-combattants dans ses combats avec le Hamas et d’autres groupes à Gaza.

M. Netanyahu a déclaré que la preuve en était que lors des récentes frappes israéliennes sur des tours à plusieurs étages «dans lesquelles des cibles terroristes ont été attaquées par Tsahal [Israeli defence Forces], les non-combattants ont été évacués », indique un résumé de l’appel téléphonique publié par le bureau de M. Netanyahu.

M. Biden s’est également entretenu directement avec le président palestinien Mahmoud Abbas samedi, a déclaré le bureau de M. Abbas, la première fois que les deux dirigeants se sont exprimés depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier.

Expulsions

La diplomatie n’a jusqu’à présent pas réussi à réprimer la pire escalade des combats entre Israël et les Palestiniens depuis 2014.

À Tel Aviv, les habitants ont fui pour se mettre à l’abri au milieu des sirènes hurlantes alors que les militants du Hamas tiraient des barrages de roquettes. L’un d’eux a frappé un bloc résidentiel dans la banlieue de Ramat Gan, tuant un homme de 50 ans, ont indiqué des médecins.

Le groupe a déclaré que les salves avaient répondu aux frappes nocturnes sur le camp de réfugiés de Gaza Beach, où une femme et quatre de ses enfants ont été tués lorsque sa maison a été touchée. Cinq autres sont morts, selon les médecins. Israël a déclaré qu’il visait un appartement utilisé par le Hamas.

Une frappe aérienne israélienne a détruit le bureau d’Al Jazeera à Gaza. L’armée israélienne a averti qu’elle frapperait le bâtiment qui abrite les organisations de médias, y compris l’AP. Les journalistes qui y travaillaient avaient rendu compte des attaques israéliennes contre Gaza. pic.twitter.com/fZVo3TFEoO – AJ + (@ajplus)

15 mai 2021

Le Hamas a commencé son assaut lundi après des tensions sur une affaire judiciaire visant à expulser plusieurs familles palestiniennes à Jérusalem-Est et en représailles aux affrontements de la police israélienne avec des Palestiniens près de la mosquée al-Aqsa de la ville, le troisième site le plus sacré de l’Islam.

Les bombardements israéliens ont envoyé des colonnes de fumée au-dessus de la ville de Gaza et éclairé le ciel nocturne de l’enclave.

Akram Farouq (36 ans) s’est précipité hors de chez lui pendant la nuit avec sa famille après qu’un voisin lui ait dit qu’ils avaient reçu un appel d’un officier israélien disant que leur bâtiment serait touché – un schéma familier d’attaques contre ce qu’Israël considère comme des sites militaires.

«Nous n’avons pas dormi de la nuit à cause des explosions, et maintenant je suis dans la rue avec ma femme et mes enfants, qui pleurent et tremblent», a déclaré M. Farouq.

Les conditions de vie des 2 millions d’habitants de Gaza se dégradent, les ménages ne recevant que quatre heures par jour d’électricité au lieu des 12 habituelles, ont déclaré des responsables palestiniens.

Les Israéliens ont appris à se mettre à l’abri à toute heure de la nuit et du jour. Dans la ville côtière d’Israël d’Ashdod, Mark Reidman a étudié les dommages causés à son immeuble par une roquette.

«Nous voulons vivre dans la paix et la tranquillité», a déclaré le jeune homme de 36 ans, ajoutant qu’il devait essayer d’expliquer à ses trois jeunes enfants «ce qui s’est passé et pourquoi cela se produit».

Des membres d’une famille palestinienne fuient les frappes aériennes israéliennes sur une voiture tirée par un âne à Beit Lahya, dans le nord de la bande de Gaza. Photographie: Mohammed Abed / AFP via Getty



Protestations

Les efforts diplomatiques régionaux et internationaux n’ont encore montré aucun signe d’arrêt des hostilités.

L’envoyé de M. Biden, Hady Amr, secrétaire adjoint adjoint pour Israël et les affaires palestiniennes, est arrivé vendredi en Israël, avant une réunion dimanche du Conseil de sécurité de l’ONU. L’ambassade américaine a déclaré dans un communiqué que l’envoyé visait «à renforcer la nécessité d’œuvrer pour un calme durable».

L’Égypte, qui partage une frontière avec Gaza et a dirigé les efforts diplomatiques régionaux, a fait pression pour un cessez-le-feu afin que les pourparlers puissent commencer, ont déclaré vendredi deux sources de sécurité égyptiennes.

En Israël, le conflit s’est accompagné de violences au sein des communautés mixtes juives et arabes du pays. Des synagogues ont été attaquées, des magasins appartenant à des Arabes vandalisés et des combats de rue ont éclaté. Le président israélien, qui a un rôle essentiellement cérémoniel, a mis en garde contre la guerre civile.

Les Palestiniens, qui chaque année le 15 mai marquent la «Nakba» ou le jour de la catastrophe, leur déplacement dans la guerre de 1948-49 qui a accompagné la création de l’État moderne d’Israël, se sont affrontés samedi avec la police à travers la Cisjordanie occupée.

Les médecins ont signalé que 29 Palestiniens avaient été blessés, dont 17 par des tirs réels. Les médecins avaient précédemment signalé 11 personnes tuées vendredi en Cisjordanie.

Le conflit ajoute de la complexité à la politique fractionnée d’Israël. Cela a porté un coup aux tentatives de l’opposition de renverser le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lorsqu’un partenaire potentiel de droite a abandonné les pourparlers de coalition après l’éclatement de la violence. Cela peut signifier que les Israéliens doivent faire face à une cinquième élection en un peu plus de deux ans.

Israël a déclaré samedi qu’environ 2 300 roquettes avaient été tirées de Gaza sur Israël depuis lundi, dont 1 000 ont été interceptées par des défenses antimissiles et 380 sont tombées dans la bande de Gaza.

Frappes aériennes

Auparavant, un raid aérien israélien dans la ville de Gaza a tué au moins 10 Palestiniens, pour la plupart des enfants, dans la frappe la plus meurtrière depuis que la bataille avec les dirigeants militants du Hamas à Gaza a éclaté plus tôt cette semaine.

Israël a frappé Gaza avec des frappes aériennes et des militants palestiniens ont lancé des barrages de roquettes sur Israël samedi, le sixième jour de la pire escalade de tensions depuis des années.

Tôt samedi, une frappe aérienne a frappé une maison de trois étages dans le camp de réfugiés de Shati, dans la ville de Gaza, tuant huit enfants et deux femmes d’une famille élargie.

Peu de temps après, le Hamas a déclaré qu’il avait tiré une salve de roquettes sur le sud d’Israël en réponse à la frappe aérienne.

Vendredi, un barrage israélien a tué une famille de six personnes dans leur maison et a envoyé des milliers de personnes en fuite vers des abris gérés par les Nations Unies.

L’armée a déclaré que l’opération impliquait 160 avions de guerre larguant quelque 80 tonnes d’explosifs en 40 minutes et avait réussi à détruire un vaste réseau de tunnels utilisé par le Hamas.

Des correspondants militaires dans les médias israéliens ont déclaré que l’armée pensait que des dizaines de militants avaient été tués à l’intérieur des tunnels.

En Israël, des milliers de personnes ont couru pour se mettre à l’abri alors que les sirènes retentissaient vendredi soir. Une roquette, lancée depuis Gaza, a frappé un immeuble résidentiel dans la ville de Beersheba, dans le sud d’Israël, a indiqué la police. Les médias ont déclaré que certaines personnes avaient été blessées dans la ville se précipitant pour se couvrir.

L’infrastructure de Gaza, déjà en très mauvais état en raison d’un blocus israélo-égyptien imposé après la prise du pouvoir par le Hamas en 2007, a montré de nouveaux signes de rupture.

Les Nations Unies ont déclaré que les Gazaouis subissent des coupures de courant quotidiennes de huit à 12 heures et qu’au moins 230 000 personnes ont un accès limité à l’eau du robinet.

Le territoire appauvri et densément peuplé abrite deux millions de Palestiniens, dont la plupart sont des descendants de réfugiés de ce qui est aujourd’hui Israël.

– Reuters / AP