La manifestation d’Athènes contre la brutalité policière devient violente

ATHÈNES – Des émeutes ont éclaté dans une banlieue d’Athènes mardi soir alors qu’une manifestation contre la violence policière est devenue laide.

Quelque 5000 personnes se sont rassemblées sur la place principale du quartier de Nea Smyrni, au sud de la capitale grecque, pour marcher contre la brutalité policière, mais l’ordre s’est rapidement effondré, les manifestants jetant des pierres et incendiant des poubelles et la police tirant des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Un policier a été éjecté de sa moto par une foule en colère, qui a alors commencé à lui donner des coups de pied. Des images télévisées ont montré l’officier blessé et ensanglanté allongé sur le sol avant d’être emmené dans une ambulance.

«Les tristes images de violence que nous avons tous vues ce soir à Athènes doivent être les dernières. Et la vie d’un de nos concitoyens, un jeune policier en danger, devrait nous réveiller », a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. «Je ne permettrai à personne de nous diviser.»

Le principal parti d’opposition Syriza a également condamné l’attaque, déclarant dans un communiqué: «La violence ne peut pas être résolue par la violence.»

La manifestation a été organisée après qu’un policier ait battu un homme sur la même place dimanche après-midi, lors d’inspections de violation de verrouillage.

Des images vidéo partagées sur les réseaux sociaux ont montré un groupe de personnes se disputant avec la police au sujet des amendes pour coronavirus et l’une d’entre elles étant attaquée par un officier. L’homme, qui a été battu au sol alors qu’au moins trois autres officiers se tenaient à proximité, peut être entendu crier «ça fait mal».

La police a d’abord déclaré que c’étaient les policiers qui avaient été attaqués, bien que les séquences vidéo des magasins voisins ne soutiennent pas cette affirmation.

Les procureurs d’Athènes ont ouvert une enquête sur l’incident et la police mène une enquête interne. Aucun officier n’a encore été suspendu et les politiciens de l’opposition ont appelé à la démission du ministre de la Protection civile, Michalis Chrisochoidis.

La brutalité policière est à la hausse à Athènes verrouillée, les groupes de défense des droits de l’homme et les partis d’opposition accusant le gouvernement de réprimer les manifestations sous prétexte de lutter contre le virus.

Lundi, le médiateur grec Andreas Potakis a déclaré que les rapports sur la violence policière avaient augmenté de 75% au cours de l’année écoulée.