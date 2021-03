Charles Michel met le Royaume-Uni au défi de montrer les données d’exportation de vaccins

Au milieu de l’indignation de Londres face à ses allégations d’interdiction d’exportation, le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que le gouvernement britannique devrait divulguer des données sur le nombre de vaccins contre le coronavirus que la Grande-Bretagne expédie à l’étranger.

« Personne ne peut nier le fait qu’en Europe, nous exportons beaucoup de doses », a déclaré Michel dans une interview accordée mercredi à POLITICO. « Il y a une question: ils ont dit qu’ils n’avaient pas décidé d’interdire au Royaume-Uni. Nous savons, et je sais parce que je suis un politicien, qu’il existe différentes façons d’imposer une interdiction ou d’imposer des restrictions sur les vaccins et / ou sur médicaments, car sur les médicaments il y a une interdiction claire. Mais la question est la suivante: combien de doses ont-ils exporté? C’est une question très simple, et depuis hier je n’ai pas entendu la réponse à cette question très simple. »

Michel a provoqué l’indignation au Royaume-Uni mardi lorsqu’il a publié une défense robuste de la stratégie de l’UE en matière de vaccin contre le coronavirus, dans laquelle il a écrit: « Le Royaume-Uni et les États-Unis ont imposé une interdiction pure et simple de l’exportation de vaccins ou de composants de vaccins produits sur leur territoire. »

S’adressant à la Chambre des communes mercredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré: «Toute la Chambre peut être fière du programme de vaccination du Royaume-Uni, avec plus de 22,5 millions de personnes ayant maintenant reçu leur première dose à travers le Royaume-Uni. le soutien que le Royaume-Uni a apporté à la réponse internationale COVID, y compris les 548 millions de livres sterling que nous avons donnés à Covax. »

Johnson a ajouté: « Je souhaite donc corriger la suggestion du président du Conseil européen selon laquelle le Royaume-Uni a bloqué les exportations de vaccins. Soyons clairs: nous n’avons pas bloqué l’exportation d’un seul vaccin COVID-19 ou de composants de vaccin. Cette pandémie a mis nous tous du même côté dans la bataille pour la santé mondiale, nous nous opposons au nationalisme vaccinal sous toutes ses formes.

Dans l’interview dans son bureau, Michel a déclaré qu’il souhaitait que l’UE entretienne de bonnes relations avec le Royaume-Uni et qu’il espérait que Johnson soutiendrait sa proposition de traité international sur les pandémies. Mais il a insisté sur le fait que l’UE envoyait un grand nombre de doses en dehors de ses propres frontières et a également mis le gouvernement de Johnson au défi de prouver qu’il ne bloquait pas les expéditions.

Pressé spécifiquement pour savoir s’il avait eu tort d’accuser la Grande-Bretagne d’une «interdiction pure et simple», Michel n’a pas reculé.

« Je confirme ce que j’ai dit car il existe différentes manières d’imposer une limitation ou une interdiction », a-t-il déclaré. « Il y a différentes manières, pas seulement via un décret exécutif ou via une législation. Il existe différentes manières. Et je le répète, c’est très simple, une certitude et une question. Ce qui est certain: l’Europe est un continent qui exporte beaucoup de doses, c’est pourquoi je l’ai écrit très clairement. Il est injuste d’attaquer l’Union européenne sur ce sujet, en disant que nous choisirions le nationalisme vaccinal ou le protectionnisme. Ce n’est pas la vérité. Les faits sont les faits. À un moment donné, c’est mon appel à plus de transparence. Combien de doses ont-ils exporté? »

Il a ajouté: « J’ai vu hier soir quelques réactions mais je n’ai pas vu et je n’ai pas vu combien de doses ils exportent en dehors du Royaume-Uni Combien de doses ont-ils envoyés en Europe ou dans des pays tiers? pas seulement une question pour l’Europe. »

En réponse aux questions sur les exportations, les responsables du gouvernement britannique ont dirigé POLITICO vers les fabricants de vaccins et ont réitéré leur insistance sur le fait que le gouvernement n’a émis aucune interdiction. Mais un examen des contrats d’achat de vaccins au Royaume-Uni montre pourquoi une interdiction n’est pas nécessaire, car les accords garantissent la préférence pour l’approvisionnement national.

Les statistiques présentées mercredi par la Commission européenne aux diplomates de l’UE montrent qu’au 9 mars, quelque 34090287 doses avaient été exportées vers des pays potentiellement soumis au mécanisme de restriction des exportations, dont 9,1 millions au Royaume-Uni et plus de 950000 aux États-Unis, selon diplomates et fonctionnaires qui ont été informés des données.

Le déploiement des vaccins dans l’UE a échoué en partie en raison de déficits de production, et la Commission a réagi en imposant un mécanisme de contrôle des exportations qui, selon elle, vise à garantir que les fournisseurs remplissent leurs obligations contractuelles. Jusqu’à présent, l’UE affirme qu’une seule expédition de vaccins a été bloquée – en Italie, des doses d’AstraZeneca destinées à l’Australie.

Les pays de l’UE ont également eu du mal à déployer des vaccins dans leur propre pays, et Bruxelles a été vivement critiquée parce que des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël ont été plus rapides à vacciner les citoyens en plus grand nombre. Les États-Unis ont également reçu plus de 650 000 doses de vaccin fabriquées dans l’UE, selon les données de la Commission.

Dans l’interview, Michel a écarté une suggestion selon laquelle l’UE n’avait pas réussi à négocier des contrats aussi difficiles et a insisté sur le fait que Bruxelles s’était abstenue d’une telle approche, reconnaissant que la pandémie devait être combattue à l’échelle mondiale. « Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité », a-t-il déclaré. « Je sais que c’est un cliché. »

Michel a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas de combat avec le Royaume-Uni ou les États-Unis, qui n’expédient pas non plus de vaccins à l’étranger mais sont essentiels pour les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les composants nécessaires à la fabrication des doses.

Mais Michel a déclaré qu’il avait l’intention de combattre les affirmations selon lesquelles l’UE agissait d’une manière ou d’une autre de manière égoïste alors qu’en fait les données prouvent le contraire. «Je fais toujours preuve de respect envers mes collègues partout dans le monde», a-t-il déclaré. « Je suis certainement le dernier à rendre les choses plus difficiles. Ce n’est pas mon esprit – certainement pas. Mais je m’assure que l’Europe est respectée, et je m’assure que ce que nous décidons est bien compris. »

