Miriam Lord: Séamus le chien montre à Mary Lou comment poser les questions difficiles

Quelques bonnes questions au Taoiseach mercredi.

C’était le meilleur: « Que jouent les politiciens dans le parc? »

Micheál Martin était perplexe.

«Bal Éireann!»

En voici une autre: «Taoiseach, pouvez-vous vous engager à faire en sorte que le Bureau du conseiller parlementaire s’emploie à accélérer le régime de responsabilisation des cadres supérieurs du ministère des Finances?»

Et, dans un souci de clarté, Jennifer Carroll MacNeill ne parlait pas de se précipiter dans une loi pour amener les hauts dirigeants du ministère des Finances au pas.

Elle faisait référence à la législation SEAR qui aurait dû être introduite il y a des années et est conçue pour adoucir la toux des banquiers et financiers arrogants qui pensent pouvoir agir contre la mouche en toute impunité parce que leurs entreprises porteront le bidon pour leurs transgressions individuelles.

Quoi qu’il en soit, Micheál a promis que la législation est presque prête et sera présentée dès que possible.

«Aucune pierre ne sera laissée de côté» par son administration pour renforcer les lois visant à rendre les grandes entreprises personnellement responsables de leurs propres transactions douteuses.

Oui, il est vrai que toutes les questions adressées au Taoiseach n’étaient pas scintillantes.

Mais celui-ci était un zinger absolu.

« Et tu es…? Qui es-tu? »

Désapprobateur

C’est le genre de question que vous vous attendez à moitié à ce que Mary Lou McDonald pose avec dédain alors qu’elle regarde par-dessus ses lunettes de manière désapprobatrice à Micheál. Mais toutes les meilleures questions de la journée ont été posées par Séamus le Chien sur le Home School Hub de RTÉ lorsque le Taoiseach est passé pour discuter.

Le chef du Sinn Féin a plutôt posé des questions sur Gravy Stockbrokers, ce qui était assez juste. Nous ne pouvons pas avoir assez de questions sur Gravy Stockbrokers ces jours-ci, mais seulement si elles sont posées par des entités non associées ou embauchées par la société susmentionnée.

Parce qu’à la lumière des récentes révélations, vous ne seriez pas enclin à lui faire confiance maintenant aussi loin que vous pourriez le lancer. C’est une situation terrible pour tous les honnêtes gens qui y travaillent et dont la réputation professionnelle a été entachée par un groupe privilégié de garçons en interne.

«Voulez-vous vous joindre à moi, Taoiseach, pour déclarer très clairement que Davy faisant appel à un tiers pour mener une enquête sur ces questions est tout à fait inacceptable, totalement insuffisant, et que ce devrait être la Banque centrale qui fixe les conditions d’une telle enquête. enquête et la supervise? a demandé le chef du Sinn Féin.

De nombreux DT ont fait écho à son point de vue, mécontents de l’idée qu’il ne serait peut-être pas possible d’engager des poursuites pénales contre des personnes sans scrupules qui concluent des affaires lucratives pour elles-mêmes en profitant de clients qui ont déjà payé par le nez pour leurs services tant vantés.

À un moment donné, le collègue de Mary Lou, Martin Kenny, a laissé tomber le mot F: «fraude».

Le Taoiseach n’a eu aucun problème à accepter les demandes du gouvernement de jeter tous les livres en sa possession aux intouchables fanfarons. Mais il ne voulait pas trop en dire au cas où cela préjugerait des actions futures.

Mais revenons à la merveilleuse question de Séamus le Chien.

Micheál a fait une double prise. Il n’est généralement pas coincé pour les mots. Bien au contraire, ce qui peut parfois être difficile.

« Je ne sais pas. J’essaie toujours de le savoir, »bégaya-t-il. «Mais ils disent que je suis Micheál Martin. Je suis le Taoiseach, responsable du gouvernement et de tout ça.

Éléphants

Séamus voulait savoir quel animal aimerait-il être et pourquoi?

«Je pense à un éléphant», répondit Micheál. «Les éléphants ont de bons souvenirs et j’ai besoin d’un bon souvenir.»

Non, il ne le fait pas.

Mary Lou se souvient de tout pour lui rappeler des choses qu’il préférerait oublier.

Quant à savoir qui il est, elle a poursuivi ses efforts pour l’identifier avec les excès de Celtic Tiger de son parti tout en travaillant dur pour atteler le Fianna Fáil d’aujourd’hui au train de sauce Davy.

«La culture toxique qui a mis ce pays à genoux il y a dix ans, semble-t-il, est vraiment bien vivante. Et les gens se demandent maintenant, correctement, sommes-nous de retour au début? Nous y revoilà », gémit-elle.

Mary Lou a déclaré que quiconque imagine la «culture toxique de l’acquiescement à tout cela de la part du Fianna Fáil et des gouvernements successifs» est une chose du passé après avoir écouté la réponse du Taoiseach à ses questions sur le scandale Davy.

Micheál était sur une lancée alors qu’il continuait avec son thème de Laisser celle qui est sans péché jeter la première pierre

Faut-il s’étonner que les appels de la Banque centrale à l’adoption d’une législation obligeant les hauts dirigeants à rendre des comptes se sont traînés? «Et il semble maintenant», insinua-t-elle, «ce n’est que lorsque la pression viendra sur vous, Taoiseach, que vous admettrez que c’est nécessaire.

Micheál n’allait pas accepter cela couché.

Mary Lou pourrait être enthousiaste à l’idée d’accuser d’autres parties d’avoir des liens douteux avec les grandes entreprises, mais qu’en est-il de la réticence du Sinn Féin à répondre à des questions sur sa propre culture financière? Il a rappelé au chef du «parti politique le plus riche» du pays qu’il avait accepté un don de 4 millions d’euros sur ses comptes dans le Nord lorsque l’argent avait été légué au Sinn Féin dans la République.

«Maintenant, c’était une transaction suffisamment douteuse pour faire rougir même un courtier en valeurs mobilières.»

Régime de responsabilité

Irrité par les tentatives de lier son parti à l’escroquerie de Davy, le Taoiseach a souligné qu’il n’était au pouvoir que depuis neuf mois et que le nouveau régime de responsabilité, tel qu’énoncé dans son programme pour le gouvernement, est presque prêt.

La non-apparition de la législation au cours des dernières années peut difficilement être imputée au Fianna Fáil, car le parti était dans le désert politique pendant une décennie avant juin dernier.

Si Mary Lou McDonald veut parler de schmoozing big business, elle devrait commencer plus près de chez elle.

«Il n’y a qu’un seul parti ici à ce stade qui parcourt le monde pour rejoindre la haute finance et les grandes entreprises de construction, collecter des fonds, etc. Vous êtes impatient de marquer les autres parties par rapport à cela », a-t-il fulminé.

«Jeeesus», soupira Mary Lou. «L’essentiel est le suivant: vous fais vous installer aux États-Unis et ailleurs dans la haute finance quand cela vous convient, et vous vendez une autre histoire là-bas et racontez une autre histoire là-bas. «

« Ding Dong! Le temps est écoulé – terminez maintenant », a lancé le fouet du Sinn Féin, Pádraig Mac Lochlainn.

C’était mieux quand les questions venaient de Séamus le Chien.