La Garda et les forces de défense exhortent les victimes d’abus sexuels militaires à se manifester

La Garda et les Forces de défense ont appelé les victimes d’abus sexuels dans l’armée à se manifester après avoir examiné des dizaines d’allégations d’abus historiques.

Anthony O’Brien, un ancien sergent des Forces de défense, recueille des récits d’abus sexuels au sein de l’armée depuis mai dernier à la suite de contacts avec des anciens combattants et leurs familles.

Les allégations concernent des abus sexuels sur des soldats, hommes et femmes, souvent par des cadres supérieurs, et des sévices infligés à des enfants dans le quartier résidentiel du camp de Curragh à Kildare pendant des décennies.

Les allégations ont été transmises au ministre de la Défense Simon Coveney, qui, à son tour, les a envoyées à la Garda. Il a également ordonné qu’elles soient traitées comme des divulgations protégées en vertu de la législation sur les dénonciateurs.

M. O’Brien a accusé les forces de défense de ne pas avoir donné suite aux allégations d’abus sexuels par le personnel des forces de défense dans le passé et a appelé à une enquête publique et à une réparation pour les victimes.

Cependant, la Garda a déclaré à l’armée qu’elle ne traitait pas les allégations comme des preuves d’abus systémiques et généralisés justifiant une seule et grande enquête. Au lieu de cela, de nouvelles allégations seront traitées comme des plaintes individuelles.

La Garda pense que les plaintes d’abus sexuels, bien que largement crédibles, reflètent le niveau d’abus sexuels au sein de la société irlandaise et de ses institutions au XXe siècle, plutôt que tout problème inné avec les Forces de défense.

Gardaí du Bureau national des services de protection a rencontré M. O’Brien depuis qu’il a commencé à soumettre les comptes en mai.

Les agents ont évalué les plaintes rassemblées par M. O’Brien et déterminé que certaines avaient déjà fait l’objet d’une enquête et, dans certains cas, des poursuites. Dans d’autres, les auteurs sont décédés depuis.

Un porte-parole de la Garda a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les cas individuels et que la force «n’enquêtait actuellement sur aucune plainte d’abus sexuel systémique historique au camp militaire de Curragh, comme suggéré».

«An Garda Síochána a à la fois examiné et enquêté officiellement sur un certain nombre de plaintes individuelles dans le passé», a-t-il déclaré.

Il a lancé un appel pour que toute personne ayant subi des abus sexuels sur des adultes ou des enfants se présente à la Garda et fasse un rapport. « Indépendamment du moment où cet abus a eu lieu, quiconque le fera sera traité de manière confidentielle et sensible. »

M. Coveney et le département ont jusqu’à présent refusé d’ouvrir leur propre enquête sur les allégations et ont déclaré qu’il s’agissait de questions relevant de la Garda. Le ministre a encouragé les victimes à se manifester.

Les Forces de défense ont déclaré qu’elles prenaient la sécurité et le bien-être de ses membres «extrêmement au sérieux» et ont exhorté toute personne ayant des informations sur des infractions présumées, «récentes ou historiques», à se présenter à la gardaí. «Óglaigh na hÉireann se conformera pleinement à toute enquête potentielle.»

Il a également détaillé divers canaux au sein des forces de défense par lesquels les gens peuvent déposer une plainte, notamment par l’intermédiaire de la police militaire et des «personnes de contact désignées».