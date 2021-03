Si le vaccin réussit, l’Irlande devrait envisager de les poursuivre

Bon après-midi monsieur. Une table pour deux, n’est-ce pas? Pas de problème du tout, vous êtes les bienvenus. Avez-vous une réservation avec nous ce soir? Super, nous avons une jolie table prête pour vous près de la fenêtre. Puis-je prendre votre manteau? Et maintenant, si vous pouvez tous les deux glisser vos laissez-passer de vaccins, je vous montrerai à votre place.

Il est possible qu’un tel scénario devienne courant dans plusieurs pays plus tard cette année, alors que le déploiement du vaccin atteint une masse critique de personnes et que les économies sont rouvertes. Une grande partie de l’attention mondiale sur cette question se concentre sur l’élaboration de «passeports vaccinaux» pour faciliter les voyages transfrontaliers.