Les États-Unis et le Pacifique s’associent pour inonder l’Asie de vaccins

L’attention initiale de l’alliance Quad sur la «coopération à somme positive» et la «fourniture de biens publics» serait un récit difficile à contrer pour la Chine, a déclaré Andrew Small, chercheur principal au programme Asie du German Marshall Fund, qui a suggéré que cela pourrait fournir un modèle pour la construction d’alliances américaines pendant l’administration Biden.

La pièce maîtresse du Quad Vaccine Partnership est une campagne de production indienne visant à fournir le milliard de doses supplémentaires d’ici la fin de 2022, en s’appuyant sur ce que le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé la «formidable capacité de production de vaccins de l’Inde».

Mais le Quad rejoint tardivement le jeu de la diplomatie mondiale en matière de vaccins – la Chine et la Russie ont conclu des accords et livré des dons de doses à plus de 50 pays largement évités par les fabricants de vaccins occidentaux.

Le lancement du partenariat Quad sous la forme d’un ensemble d’objectifs sans plan de mise en œuvre – les dirigeants ont promis de créer un groupe d’experts pour gérer le partenariat – il y a beaucoup de rattrapage à faire.

Le Quad devra également naviguer prudemment avec COVAX, qui a commencé à distribuer les premiers 300 millions de doses sur les 2 milliards prévus, principalement dans des pays à revenu faible et intermédiaire.

Alors que les partenaires de Quad sont tous membres de COVAX et insistent sur le fait qu’ils travailleront en coopération avec le projet, fournir le milliard de doses supplémentaires peut être plus compliqué que simplement augmenter la capacité indienne.

Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé et du Serum Institute of India ont averti que l’interdiction américaine existante d’exporter des matières premières pour les vaccins compromet la capacité de COVAX à fournir rapidement les doses qu’il a promises au monde.

Les organisations à but non lucratif de santé mondiale et de développement ont également été prises au dépourvu par la nouvelle du partenariat.

Un porte-parole de l’alliance pour les vaccins GAVI, un des principaux soutiens de COVAX, a déclaré que son objectif reste «un accès équitable à l’échelle mondiale». Sean Simon, un porte-parole de la campagne ONE, a qualifié cette annonce de «bon exemple de la coopération multilatérale nécessaire pour vaincre une pandémie mondiale», avant d’ajouter «nous sommes impatients de voir une action similaire sur le continent africain».

La campagne ONE exhorte l’administration Biden à s’appuyer sur son mémorandum sur la sécurité nationale en «développant un plan clair pour distribuer les millions de doses de vaccin excédentaires achetées par l’Amérique».

Les gouvernements asiatiques ont jusqu’à présent vacciné environ 3 pour cent de leur population, contre 0,4 pour cent en Afrique.

Strive Masiyiwa, le chef de l’équipe de travail africaine sur l’acquisition de vaccins, a déclaré dans une interview POLITICO cette semaine que la vitesse est le facteur clé pour garantir l’équité mondiale en matière de vaccins. «Qu’obtient-on entre maintenant et juin? Ne nous dites pas que vous nous livrez pour septembre: alors vous nous reléguez en quelque sorte à des citoyens de seconde zone », a-t-il déclaré.

W. Gyude Moore, chercheur principal en politique au Center for Global Development et ancien ministre libérien des Travaux publics, a rejeté la politique derrière le partenariat: «Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous ne pouvez pas simplement donner des vaccins aux gens. Il doit être coulé dans certains [sort of] La concurrence sino-américaine? » il a dit.

Le milliard de doses promis suffirait à vacciner environ la moitié de la population d’Asie-Pacifique vivant en dehors de l’Inde et de la Chine.

Le financement de la nouvelle entreprise proviendra d’une combinaison de prêts de la Société américaine de financement du développement international (DFC), de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC), selon le communiqué de la Maison Blanche. « L’Inde s’attend à ce que les membres de l’alliance Quad paient pour augmenter la production », a déclaré un haut responsable indien à Reuters.

Les vaccins seront produits par Biological E, le plus ancien fabricant de vaccins en Inde, à commencer par le vaccin à dose unique Johnson & Johnson.

Le rôle des États-Unis dans le partenariat devrait être plus petit que celui de l’Inde. Outre les prêts de développement, il «tirerait parti des programmes existants pour renforcer davantage la capacité de vaccination», a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Le rôle du Japon sera axé sur le financement des vaccins et le «soutien de la chaîne du froid» – les installations de congélation nécessaires pour stocker les vaccins.

La contribution de l’Australie sera de 77 millions de dollars en financement et en services de livraison du «dernier kilomètre», en particulier pour 19 pays insulaires du Pacifique qui ont des liaisons de transport avec l’Australie et des relations étroites avec l’armée australienne.

De nombreux gouvernements placent leurs espoirs dans le vaccin à dose unique Johnson & Johnson, permettant un déploiement beaucoup plus simple et plus rapide du vaccin. Le régime à dose unique est considéré comme particulièrement utile pour atteindre les communautés éloignées, les populations immobiles et les sceptiques à l’égard des vaccins.

Le vaccin Johnson & Johnson joue déjà un rôle de premier plan dans le déploiement du vaccin en Afrique. Il est disponible en Afrique du Sud depuis le 17 février et la société prévoit de fabriquer 300 millions de doses dans une usine sud-africaine en 2021.

Carmen Paun a contribué au reportage.