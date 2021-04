Covid-19: un décès supplémentaire et 434 nouveaux cas signalés par Nphet

Un autre décès dû à Covid-19 a été signalé vendredi soir, ainsi que 434 nouveaux cas de virus.

Il y a maintenant eu un total de 4 867 décès liés à Covid-19 signalés dans la pandémie et 245 743 cas confirmés de virus.

Sur les nouveaux cas notifiés vendredi, 228 concernent des hommes et 204 des femmes, avec 74% des cas de moins de 45 ans.

La plupart des nouveaux cas se trouvent à Dublin. Au total, 217 cas ont été signalés à Dublin, suivis de 30 à Kildare, 30 à Cork, 27 à Limerick, 21 à Donegal et les 109 cas restants sont répartis dans 20 autres comtés.

Vendredi à 8 heures du matin, il y avait 166 patients Covid-19 à l’hôpital, dont 48 en unité de soins intensifs. Il y a eu 17 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Pendant ce temps, les derniers chiffres de vaccination montrent que 1 275 828 doses de vaccin Covid-19 ont été administrées dans l’État, 904 774 personnes ayant reçu leur première dose et 371 054 ayant reçu leur deuxième. Les chiffres étaient à jour mercredi.

Séparément, les détails des nouveaux centres de test Covid-19 sans rendez-vous qui doivent ouvrir dans tout le pays ce week-end ont été présentés par le HSE.

L’un ouvrira vendredi au Mayflower Community Centre, Drumshanbo, Co Leitrim et sera suivi d’un centre de test dans les bureaux de l’Irish Wheelchair Association à Glebe, Dublin Road, Tuam, Co Galway à partir de lundi matin.

Des tests sans rendez-vous seront également disponibles au cours des prochains jours sur les sites de tests statiques de Letterkenny, Co Donegal; Castlerea, Co Roscommon; Nenagh, Co Tipperary et Kilcohan, Co Waterford.

Des tests sans rendez-vous sont disponibles dans les centres de test de Mullingar, Co Westmeath; Tralee, Co Kerry et Dunmanway, Co Cork depuis le début de la semaine, et cela se poursuivra la semaine prochaine.

Les centres sans rendez-vous, destinés aux personnes asymptomatiques qui souhaitent passer un test Covid-19, ont été ouverts dans tout le pays sur différents sites depuis fin mars.

Le service fonctionnera parallèlement au service de test pour ceux qui sont des contacts symptomatiques ou proches d’un cas confirmé de Covid-19 et qui sont référés pour un test de Covid-19 par leur médecin généraliste.

Les tests sans rendez-vous de Covid-19 dans les sites existants à Coolock, Mulhuddart et les libertés à Dublin se poursuivront également au cours des prochains jours, a déclaré le HSE.

Le centre Coolock du club Parnells GAA restera ouvert jusqu’à dimanche. Le centre de test sans rendez-vous de Mulhuddart restera également ouvert pendant la même période.

Le centre de test Liberties situé dans le centre sportif communautaire de St Catherine, Marrowbone Lane, verra sa période d’ouverture prolongée et restera ouvert jusqu’au jeudi 29 avril de 11h à 19h.

Niamh O’Beirne, responsable national du HSE pour les tests et le traçage, a déclaré que les centres de test sans rendez-vous aident à mieux comprendre la nature de la transmission du virus Covid-19.

«Jeudi soir, plus de 40 000 personnes ont subi un test Covid-19 dans l’un de nos centres sans rendez-vous.

«Le taux global de positivité à ce jour est de 3,3%, ce qui équivaut à 1 261 personnes testées positives pour Covid-19 à la suite d’un test dans l’un des centres de test sans rendez-vous du HSE», a-t-elle déclaré.

«Ce programme de dépistage ciblé des personnes asymptomatiques dans de nombreuses communautés a permis à ceux qui ont été testés positifs pour Covid-19 de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur entourage», a-t-elle ajouté.

Les centres de test sont:

Wicklow – Killadreenan Community Testing Center (Eircode: A63 CD30) ouvert pour les rendez-vous sans rendez-vous à partir du vendredi 23 avril pendant sept jours de 10h à 17h.

Waterford – Kilcohan Test Center, Kilcohan (Eircode: X91 EY73) ouvert pour les rendez-vous à pied à partir du samedi 24 avril pendant sept jours de 10h à 18h.

Donegal -St Conal’s, Letterkenny, Co Donegal (Eircode: F92 TD92) ouvert pour les rendez-vous sans rendez-vous à partir du samedi 24 avril pendant sept jours de 9h30 à 18h.

Roscommon – Caserne de pompiers de Castlerea, Castlerea, Co Roscommon (Eircode F45 PX 84) ouvert pour rendez-vous sans rendez-vous à partir du mardi 27 avril pendant sept jours de 10h à 17h30.

Tipperary – Ancienne usine Castlebrand, Tyone, Nenagh (Eircode: E45 TY04) ouvre pour les rendez-vous sans rendez-vous à partir du mardi 27 avril pendant sept jours de 8h30 à 18h30.

Des tests sans rendez-vous sont déjà en cours dans les centres de test statiques suivants et se poursuivront comme suit:

Cork – Randal Óg GAA Club, Dunmanway (Eircode- P47 YC58) – restera ouvert jusqu’au mardi 27 avril de 9h à 17h.

Westmeath – Campus St Lomans, Delvin Road, Mullingar (Eircode: N91 X363) restera ouvert jusqu’au mardi 27 avril de 9h à 17h.

Kerry – Ballymullen Barracks, Ballymullen, Tralee (Eircode: V92 C996) restera ouvert jusqu’au mardi 27 avril de 9h à 17h.