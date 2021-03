Le ministre slovaque de la Santé démissionne suite à un différend sur les vaccins en Russie

PRAGUE – Le ministre slovaque de la Santé, Marek Krajčí, a démissionné vendredi à la suite d’une crise gouvernementale déclenchée par la décision du Premier ministre Igor Matovič d’acheter unilatéralement le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V.

Le ministre des Finances, Eduard Heger, remplacera Krajčí à titre temporaire. Tous deux sont membres du parti du peuple ordinaire de Matovič.

En acceptant la démission, le président Zuzana Čaputová a clairement indiqué que Krajčí avait perdu son soutien. « Le fait est que vous n’avez pas réussi à appliquer certaines de vos recommandations clés », a-t-elle déclaré, ajoutant que même ses propres ministres ne l’avaient pas soutenu. « C’est pourquoi la situation ne cesse de se détériorer. »

Sa démission intervient alors que la Slovaquie fait face à une situation catastrophique avec la pandémie. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le pays a désormais le taux de mortalité par habitant le plus élevé d’Europe, en moyenne au cours des deux dernières semaines.

La crise politique a éclaté après que Matovič a acheté 2 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V sans consulter ses partenaires de la coalition. Il s’est ensuite rendu à l’aéroport de Košice le 1er mars pour accueillir personnellement les 200 000 premières doses. Cette décision a provoqué la colère des deux plus petits partis de la coalition, pour le peuple et la liberté et la solidarité, car l’Agence européenne des médicaments n’a pas encore approuvé le coup.

L’EMA a commencé un examen continu du jab Spoutnik la semaine dernière, mais on ne sait toujours pas si ou quand elle donnera le feu vert au vaccin.

Les deux partis ont alors menacé de quitter le gouvernement, privant Matovič de sa majorité parlementaire, à moins qu’il n’accepte un remaniement du gouvernement qui pourrait inclure sa démission.

Matovič a d’abord semblé concéder, affirmant que le fabricant de Spoutnik avait proposé de reprendre le vaccin sans exiger de pénalité. Cependant, il a changé d’avis deux jours plus tard, disant sur Facebook: « Je ne peux pas refuser de sauver notre peuple avec un vaccin de qualité parce qu’il est fabriqué en Russie. … Je ne suis pas un tueur. »

La confusion s’est poursuivie jeudi, lorsque les partis de la coalition ont annoncé qu’ils avaient trouvé une solution comprenant la démission de Krajčí. Quelques heures plus tard, Matovič a de nouveau changé d’avis, dénonçant les deux parties pour avoir utilisé Spoutnik comme prétexte pour attaquer le ministre de la Santé et annoncer le départ de Krajčí – mais pas avant le lancement complet du Spoutnik.

«Je veux que le nouveau ministre soit en poste avec le ministre actuel pendant quelques semaines afin que cela n’affecte pas la protection de la vie des gens», a-t-il déclaré aux journalistes.

Cependant, Krajčí s’est ensuite adressé à Facebook pour déclarer qu’il démissionnerait immédiatement. «Je ne veux pas que la date limite de mon départ soit un prétexte à la chute du gouvernement», a-t-il déclaré.

Mais sa démission n’a pas désamorcé la crise gouvernementale. Les dirigeants des deux partis renégats ont publiquement condamné la volte-face de Matovič et déclaré que l’accord conclu 24 heures plus tôt était désormais nul et non avenu. Le chef de la liberté et de la solidarité, le ministre de l’Économie Richard Sulík, a déclaré vendredi aux journalistes à Bratislava: « Nous sommes au point zéro ».