Jennifer O’Connell: Les bons hommes doivent agir comme s’ils faisaient partie du problème

REV'IT! Gants Femme Rev'It! Drifter 3 H2O Noirs S (7)

Les Rev'it Drifter 3 H2O sont des gants imperméables qui offre toujours une ventilation maximale. Ils sont faits en cuir de chèvre et d’une membrane hydratex imperméable.- Protection TPR sur les articulations et les doigts- Couche en PWR- Panneau réfléchissant au dos de la main- Doublure confortable et chaude