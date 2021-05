Le Royaume-Uni veut que la COP26 tue le charbon

Le Royaume-Uni – berceau de la révolution industrielle – veut mettre fin à l’utilisation du charbon, le carburant qui a tout déclenché.

Dans un discours prononcé vendredi au parc éolien de Whitelee en Écosse, Alok Sharma, le ministre britannique qui présidera les pourparlers sur le climat de la COP26 à Glasgow, a déclaré que la conférence devait «reléguer le charbon à l’histoire». Il a également soulevé la question de savoir comment la réunion massive pourrait se dérouler pendant la pandémie.

Sharma a déclaré que ce serait sa «priorité personnelle» avant la conférence de novembre de pousser les gouvernements du monde entier à cesser de brûler du charbon pour produire de l’électricité et à mettre fin au financement international des projets de charbon.

Les éoliennes qui tournaient derrière lui étaient, a-t-il dit, une «démonstration tangible de notre révolution industrielle verte».

« L’époque du charbon fournissant la forme d’énergie la moins chère est révolue, et dans le passé, elle doit rester. Parce que la science est claire que pour maintenir 1,5 degré en vie, le charbon doit disparaître », a déclaré Sharma, se référant à l’extrémité inférieure de une plage de température fixée par l’Accord de Paris de 2015.

Cet effort pourrait être stimulé la semaine prochaine lors de la réunion des ministres du climat et de l’énergie du G7. Un responsable gouvernemental a déclaré à POLITICO que le Royaume-Uni pesait sur le groupe des démocraties riches pour qu’il s’engage à mettre fin au financement du charbon et à l’électricité avant le sommet des dirigeants en juin.

La plupart l’ont déjà fait, mais cela exercerait une pression sur le Japon, qui ne s’est pas encore engagé à une élimination totale et est le troisième plus grand bailleur de fonds du charbon dans le monde.

Sharma a déclaré qu’il souhaitait que les pays les plus riches envoient un signal aux économies moyennes et émergentes du G20. Les invités du G7 de cette année, l’Australie, l’Inde et la Corée du Sud – qui ont tous des systèmes électriques fortement basés sur le charbon et aucun plan d’élimination progressive du charbon – seraient inclus dans la campagne en vue du sommet de juin, a déclaré le responsable britannique.

Le charbon doit disparaître

Dans un discours à six mois de Glasgow qui visait à fixer les termes de la conférence, Sharma a déclaré que la COP26 doit marquer une rupture permanente avec le pire carburant polluant les gaz à effet de serre au monde «si nous sommes sérieux» pour maintenir le réchauffement mondial à 1,5 degré.

Énumérant les objectifs qui ont été affinés lors de réunions personnelles avec 113 gouvernements, Sharma a déclaré que les gouvernements devaient également contrôler les émissions de méthane et la déforestation et cesser de construire des voitures à essence et diesel d’ici 2040.

En fin de compte, a-t-il déclaré, il voulait que les délégués quittent Glasgow et «puissent dire qu’à ce moment critique,« Chacun de nous a pris ses responsabilités. Que nous avons choisi d’agir. Et que nous avons gardé 1,5 degré en vie. »

Ce que signifie réellement garder 1,5 degré à portée de main n’est pas clair. « Je suis sûr que les organisateurs de la COP26 n’auraient pas de réponse à cela », a déclaré Oliver Geden, chercheur principal de l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité.

Rares sont ceux qui s’attendent à ce que les pourparlers de la COP26 aboutissent à un ensemble d’engagements de la part des pays qui seront collectivement en ligne avec cet objectif. La dernière analyse de Climate Action Tracker a révélé que les objectifs nationaux d’émissions dans le monde fixent un cap pour environ 2,4 degrés de réchauffement. Pendant ce temps, la Chine, de loin le plus grand pays brûlant du charbon au monde, est loin d’être en voie d’élimination progressive du charbon, promettant seulement le mois dernier de plafonner sa consommation de charbon d’ici 2025.

«L’élimination progressive de l’énergie au charbon est la mesure d’atténuation la plus importante que le monde puisse prendre au cours de la prochaine décennie», a déclaré Jesse Burton, associé principal du groupe de réflexion E3G.

Mais l’écart à 1,5 degré ne sera comblé que par des engagements qui vont bien au-delà de la mission personnelle de Sharma de mettre fin au charbon. Certains membres du G7 – dont le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE – vont au-delà de l’appel à la fin du financement du charbon pour inclure tous les combustibles fossiles.

« La fenêtre réaliste pour atteindre l’objectif de 1,5 degré se ferme très rapidement », a déclaré le Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) dans une note publiée vendredi. Lila Warszawski, une chercheuse de l’institut, a déclaré qu’aucune des voies restantes « ne s’appuie sur une seule balle d’argent.

Burton a déclaré: « Il ne suffit pas de mettre fin à l’utilisation du charbon à lui seul, mais sans mettre fin à l’utilisation du charbon, 1,5 ° C est irréalisable. »

La semaine prochaine, l’Agence internationale de l’énergie exposera «une voie détaillée et rentable pour ramener les émissions mondiales liées à l’énergie à zéro net à temps pour donner au monde une bonne chance» d’atteindre l’objectif, le chef de l’agence Fatih Birol a déclaré jeudi.

Les militants ont tenu à souligner que le gouvernement britannique n’a pas encore exclu la construction d’une nouvelle mine de charbon en Grande-Bretagne. «Si le gouvernement veut être leader du climat, il est temps qu’il agisse comme ça», a déclaré Kate Blagojevic, responsable du climat chez Greenpeace UK.

Questions de la COP

La pandémie est suspendue à l’effort climatique. Le coronavirus a déjà retardé la COP26 d’un an et des questions subsistent sur le format et le calendrier de l’événement de novembre.

Sharma a déclaré que le Royaume-Uni prévoyait un « sommet physique ». Une réunion virtuelle est généralement considérée comme irréalisable étant donné les milliers de délégués qui assistent aux négociations de l’ONU sur le climat et la complexité des négociations.

« Nous explorons toutes les mesures de sécurité possibles pour le COVID. Cela inclut les tests, les vaccins et d’autres mesures pour maintenir la COP26 libre de COVID », a déclaré le président de la COP26, ajoutant que les plans seraient partagés « en temps voulu ».

Lors de récentes réunions privées, Sharma a insisté sur le fait que les pourparlers se dérouleraient comme prévu, y compris avec des événements parallèles, selon des personnes qui se sont entretenues avec lui.

«Alok était très confiant. Il l’a souligné trois fois lors d’une réunion des Amis [of COP26]»Groupe d’experts de soutien, a déclaré une personne qui a pris part aux conversations.

«Ils sont toujours très optimistes à propos des personnes en personne», a déclaré Nick Mabey, PDG d’E3G et conseiller de la COP26, ajoutant que le gouvernement considérait la récente réunion en personne des ministres des Affaires étrangères du G7 «comme une bonne marche à vide».

Cependant, beaucoup dépendra du virus et des vaccins, et la logistique pour le retirer se révèle un casse-tête. Brianna Craft, chercheuse senior de l’Institut international pour l’environnement et le développement, a déclaré que les délégués des pays les plus pauvres du monde «n’ont pas beaucoup, voire pas du tout, accès au vaccin».

Un programme de vaccination ciblé pour les délégués soulève des préoccupations politiques dans les pays où les citoyens au sens large n’ont pas de perspective immédiate de recevoir un vaccin.

Sharma a déclaré que les questions d’égalité mondiale étaient cruciales pour la COP26 et que la levée de fonds pour les pays en développement était « une question de confiance ».

Il a mis au défi les dirigeants des pays les plus riches du monde « de ressentir ce que c’est que de voir les pays développés investir des billions du jour au lendemain pour faire face à la pandémie COVID-19, tandis que 100 milliards de dollars par an que nous avons promis de soutenir les pays en développement restent incertains ». Le gouvernement britannique a réduit son propre budget d’aide à l’étranger pendant la pandémie.

Comme de nombreux présidents de l’ONU pour le climat avant lui, Sharma est passée d’un politicien régulier avec une histoire sans distinction sur le changement climatique à devenir un évangéliste pour la réduction des émissions. Il a exhorté les dirigeants à « ne pas être trouvés en manque dans leur rencontre avec le destin ».

« Que cela nous plaise ou non, que ce soit par l’action ou par l’inaction, nous choisissons maintenant l’avenir », a-t-il déclaré.

Esther Webber et Kalina Oroschakoff ont contribué au reportage.

