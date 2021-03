L’Italie tourne au vinaigre balsamique de Slovénie

Moins d’un mois après le début de ses fonctions, le ministre italien de l’Agriculture, Stefano Patuanelli, met ses muscles au niveau de l’UE pour affronter la Slovénie dans un affrontement au sujet de l’un des produits alimentaires emblématiques de l’Italie: le vinaigre balsamique.

Les étiquettes et les protections de nom sont des affaires importantes car elles renvoient souvent les produits alimentaires dans des fourchettes de prix plus élevées. C’est pourquoi les Italiens soulèvent des objections à l’utilisation slovène du nom générique « vinaigre balsamique », bien que le nom géographique protégé par la législation de l’UE soit très spécifiquement le vinaigre balsamique de Modène.

Dans un appel de 11 heures cette semaine, Rome a envoyé un avis à la Commission européenne sur un projet de loi slovène sur les règles alimentaires notifié à Bruxelles en décembre, qui, selon les fabricants de balsamiques italiens, «arracherait» un marché d’un milliard d’euros sous eux et donner un coup de fouet au marché de la contrefaçon.

«L’arrachement inacceptable du nom de ‘vinaigre balsamique’ par la Slovénie met en péril un milliard d’euros de valeur pour le consommateur et représente une attaque contre l’ensemble du système de qualité Made in Italy», a déclaré Coldiretti, une association alimentaire nationale et ardente défenseur de certains des les denrées alimentaires les plus appréciées du pays.

La décision de Rome signifie désormais que les modifications juridiques de la Slovénie seront suspendues pendant trois mois et que Ljubljana doit répondre aux préoccupations de l’Italie.

« La protection du patrimoine gastronomique et viticole italien est une priorité pour le gouvernement, donc dans ce cas également, nous ferons tout notre possible pour défendre le vinaigre balsamique de Modène contre ces attaques indues », a déclaré Patuanelli à l’agence de presse ANSA la semaine dernière.

Selon une version préliminaire de la soumission de l’Italie, vue par POLITICO, le principal bœuf de Rome avec le document slovène est qu’il permet aux vinaigres contenant des jus de fruits et des moûts de sauter les règles de l’UE les obligeant à spécifier ces ingrédients sur leurs étiquettes et à être étiquetés comme «balsamique le vinaigre. »

Le document italien ajoute également que le nouveau projet de règles crée de nouvelles normes, catégories et définitions pour le vinaigre et souligne les craintes selon lesquelles les changements protégeraient les producteurs de vinaigre slovènes des accusations d’évoquer ou d’imiter une indication géographique lors de la commercialisation de produits en tant que «vinaigre balsamique».

Mais l’agitation de l’Italie à propos de cette décision a laissé Ljubljana perplexe, car elle affirme que les changements sont de nature technique et que les règles spécifiques régissant son marché du vinaigre, en place depuis 2004, n’ont pas changé.

« En Slovénie, ‘vinaigre balsamique’ est un nom générique couramment utilisé et qui ne contrevient pas aux indications géographiques protégées en Italie », a déclaré Špela Horjak, porte-parole de la délégation slovène à Bruxelles.

Les changements apportés par la Slovénie font suite à une décision de la Cour de justice européenne de 2019 selon laquelle l’existence d’une indication géographique protégée pour le vinaigre balsamique de Modène n’interdisait pas aux producteurs alimentaires en dehors de l’Italie d’utiliser le terme plus générique «balsamique» sur leurs produits.

« La technologie traditionnelle utilisée pour la production du vinaigre balsamique de Modène diffère de la technologie utilisée pour produire du vinaigre balsamique en Slovénie », a ajouté Horjak.