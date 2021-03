Enrico Letta, ex-Premier ministre italien, prêt pour un retour politique

ROME – L’ancien Premier ministre italien Enrico Letta est revenu à la politique de première ligne en tant que candidat favori pour diriger le Parti démocrate de centre-gauche, qu’il a aidé à mettre en place il y a plus de dix ans.

Letta, qui était Premier ministre d’un gouvernement de coalition centriste de 2013 à 2014, est devenu le prochain chef probable des démocrates après que l’ancien chef du parti, Nicola Zingaretti, ait démissionné brusquement la semaine dernière, affirmant que l’énergie était gaspillée dans des luttes intestines pour les sièges ministériels. Les hauts démocrates ont ensuite demandé à Letta d’accepter le poste.

Le Parti démocrate (PD) a fait face à une baisse du soutien populaire ces dernières années, passant d’un sommet de 2014 qui a dépassé 40% à seulement 18,7% lors des élections législatives de 2018. Zingaretti n’a pas réussi à améliorer ces chiffres au cours de son mandat de deux ans et demi.

Sur Facebook, Zingaretti a approuvé Letta comme la bonne personne pour le poste «à un moment où tout le système politique italien se redéfinit».

Il a ajouté: «Je suis convaincu que la réponse la plus forte et la plus fiable est Enrico Letta… qui offre les meilleures chances de relance du PD… comme une grande fête populaire, proche du peuple et non controversée.»

Zingaretti a prédit que Letta «promouvra le projet de l’Italie et de l’Europe».

Vendredi, Letta est rentré à Rome de Paris, où il est doyen de l’École des affaires internationales de Paris à l’Université de Sciences Po. Il devrait prendre la parole à l’assemblée nationale du Parti démocrate dimanche, lorsque les délégués représentant les membres du parti voteront pour un nouveau chef.

Dans un message vidéo, Letta a déclaré qu’il avait pris la décision «d’amour pour la politique et les valeurs démocratiques».

Il a ajouté: «Aujourd’hui, je suis dans une position que je n’aurais jamais pu imaginer lundi dernier – en tant que candidat du parti que j’ai aidé à fonder, et qui se trouve aujourd’hui dans une crise profonde.»

Andrea Orlando, un démocrate de haut rang et ministre italien du Travail, a qualifié cette décision de «grande et généreuse décision».

L’histoire de Letta dans la politique italienne remonte aux années 1990, quand il a rapidement gravi les échelons pour devenir le plus jeune ministre du gouvernement en 1998. Plusieurs années après avoir aidé à fonder le Parti démocrate en 2007, Letta est devenu Premier ministre. Un an plus tard, cependant, le chef du parti d’alors, Matteo Renzi, l’a forcé à démissionner, se plaignant que les réformes de Letta étaient trop lentes.

L’expérience de Letta et son profil international pourraient donner plus de poids aux démocrates au sein du gouvernement, a déclaré Francesco Clementi, professeur de sciences politiques à l’Université de Pérouse.

«Letta est un animal politique, il connaît les langues, il a eu une carrière distinguée, il a un réseau international», a-t-il déclaré. «Il apporte également un courant européen au parti. Son défi sera de donner au parti une identité solide et de l’ouvrir à une nouvelle génération, peut-être sur le modèle de l’école politique qu’il a fondée.